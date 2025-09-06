Una estadounidense se arrepiente de vivir en España y lanza un aviso a sus compatriotas: «No me he acostumbrado a este país»

Mudarse de país no es nada fácil. Aunque puede ser una experiencia de lo más enriquecedora, también se necesita mucha paciencia y fortaleza mental.

Cambiar de territorio supone abandonar tu hogar, alejarte de tu familia y amigos, descubrir otras costumbres y, en ocasiones, aprender un nuevo idioma. Se trata de un proceso complejo y requiere de un largo periodo de adaptación.

Sin embargo, hay personas que jamás llegan a acostumbrarse. Esto mismo es lo que dice Alex. Esta estadounidense asegura que vivir en España ha sido una de las peores decisiones que ha tomado. En un vídeo publicado en su perfil de TiKTok explica los motivos.

Los motivos por los que una estadounidense se arrepiente de vivir en España

Alex explica que vive en España desde hace casi nueve años. Sin embargo, considera que venirse a nuestro país ha sido una de las peores decisiones. «No dejé Estados Unidos porque no me gustara. De hecho, me mudé aquí por accidente. Ahora solo quiero volver», señala.

La mujer indica que ve a muchos de sus compatriotas abandonar EE.UU. y, por ello, ha querido mandarles un mensaje. «¿De qué estás huyendo? No sabéis lo que bien que estáis», comenta.

Alex asegura que en España solo hay lágrimas. «He estado llorando todo el día y esto es así a menudo. No me he acostumbrado a este país, a esta gente, a esta cultura. Incluso muchos españoles se van porque no ven futuro aquí», lamenta.

La estadounidense indica que al principio todo es muy emocionante. «Es nuevo y lo está disfrutando», añade. «Si estás buscando un lugar para ir de fiesta, comer, beber... ven, hay mucho de eso aquí. Si esto me llenara, entonces sería feliz, pero no es lo que estoy buscando», sentencia.