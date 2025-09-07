Se compra un camarote en un crucero porque es más barato que vivir en una casa: «Todo lo que necesito viaja por el mundo conmigo»

Un joven estadounidense ha decidido mudarse a un crucero, ya que vivir en alta mar le resulta más económico que alquilar una vivienda

El aumento del coste de los alquileres ha obligado a muchas personas a buscar soluciones creativas para encontrar un hogar más asequible. Algunas han optado por la camperización de furgonetas, convirtiéndolas en casas rodantes para viajar sin las ataduras de un alquiler convencional, mientras que otros han optado por un estilo de vida más radical, como alquilar camarotes en barcos. Este es el caso de Austin Wells, un joven estadounidense de 28 años que ha decidido mudarse a un crucero de lujo, ya que, según revela, vivir en alta mar le resulta más económico que alquilar una vivienda en tierra firme.

En una entrevista con el medio estadounidense 'CNBC', Wells, residente de San Diego, manifestó que ha optado por alquilar un camarote en el crucero MV Narrative, una embarcación que alberga más de 500 habitaciones y apartamentos privados, donde convivirán de forma permanente junto a alrededor de 1.000 residentes. Con un contrato de arrendamiento de tres años, Wells trabajará de manera remota mientras viaja por el mundo, algo que considera un cambio de vida revolucionario. «Lo que más me emociona es que no tengo que alterar mi rutina diaria para ir a ver el mundo», afirmó Wells en una videollamada con CNBC. Para él, el gran atractivo de esta vida es que su hogar viaja con él. «Estoy pasando de este modelo en el que quieres ir a algún lugar, haces una maleta, tomas un vuelo, alquilas una habitación, a ahora mi condominio, mi gimnasio, mis médicos y dentistas, todas mis tiendas de alimentación viajan por el mundo conmigo», confesó.

Wells trabaja para la división de realidad aumentada y virtual de la NASA, 'Reality Labs', una compañía que opera de manera completamente remota, lo que le permitirá seguir trabajando en el barco mientras navega por ciudades europeas. «Mi horario de trabajo se trasladará a las tardes, noches y mañanas muy temprano, pero eso me permitirá… tal vez visitar una ciudad desde el mediodía hasta la tarde y luego comenzar mi jornada laboral alrededor de las seis o las siete de la tarde», explicó sobre su rutina diaria.

Para Wells, esta opción representa una oportunidad única. «Esta es probablemente la primera vez en la historia en que existe la posibilidad de tener un trabajo estándar e incluso considerar trabajar y vivir en un complejo de apartamentos flotante», señaló.

El MV Narrative

Según reveló la CNBC, la embarcación ofrece todas las comodidades de una ciudad flotante: servicios médicos, mercado de agricultores, cocinas privadas, gimnasio, spa y servicio de habitaciones 24 horas.

El precio del contrato de alquiler para su camarote, un estudio básico de 22 metros cuadrados con cama plegable, despensa y baño, fue de 300.000 dólares, unos 270.000 euros, por 12 años.

Por último, el medio estadounidense manifestó que, aunque la mayoría de los contratos en el 'MV Narrative' se extienden por 24 años o la vida útil del barco, Wells consiguió una opción más corta al ser uno de los primeros en reservar.