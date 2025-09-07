Una canaria se hace un test de ADN y se sorprende con sus orígenes: «Poco marroquí»

En los últimos años, las pruebas de ADN para conocer el origen de nuestros antepasados se han convertido en una moda global. Plataformas especializadas ofrecen a cualquier persona la posibilidad de enviar una muestra de saliva y recibir semanas después un detallado informe genético que traza el mapa de sus raíces. El fenómeno ha conquistado a curiosos, historiadores aficionados y a quienes buscan un vínculo con sus orígenes familiares. En este contexto, Adriana Quintana, una joven canaria, decidió sumarse a la experiencia y los resultados, según ella misma reconoce, la dejaron completamente sorprendida.

«Hoy vamos a descubrir de dónde vienen mis antepasados», anunciaba con entusiasmo en un vídeo que compartió en redes sociales. Lo hacía tras una espera que se le hizo eterna. «Después de tres meses esperando a que me llegasen los resultados, los tenemos y estoy muy nerviosa», confesaba la protagonista antes de abrir el informe que contenía su historia genética.

Una canaria con raíces inesperadas

Adriana partía de una idea muy clara. «Por lo que sé toda mi familia es canaria», aseguraba con convicción, aunque admitía un matiz que pronto se revelaría clave: «Sé que algunos de mis antepasados han emigrado a Cuba». Con estas premisas, esperaba encontrar un árbol genético bastante homogéneo, con predominio canario y alguna pincelada caribeña.

Sin embargo, los datos del análisis pintaron un cuadro muy diferente. «Adriana, usted es 51% portuguesa», revelaba el informe, abriendo un abanico inesperado de conexiones históricas. La cifra sorprendió a la joven, que no dudó en reaccionar con humor: «Somos muy portugueses», exclamó mientras imitaba el gesto característico de Cristiano Ronaldo.

La segunda gran porción de su ADN correspondía a la Península Ibérica. «32,5% española, catalana y vasca», señalaba el informe, reforzando la evidente cercanía con el territorio nacional, aunque no exactamente desde Canarias, como había supuesto.

El tercer dato, aunque esperado, no dejó de sorprender por su proporción. «5,7% marroquí, bueno este más o menos se sabía», comentó la joven, recordando las conexiones históricas entre las islas y el norte de África. Acto seguido, añadió con una sonrisa: «Pues poco marroquí para ser canario». A ese porcentaje africano se sumaba «3,6% argelina» y un 7,2% de orígenes diversos, un mosaico que terminaba de dar color a su mapa genético.

Un pasado global

«Y Cuba», exclamó al leer el informe, confirmando lo que intuía sobre sus raíces. Pero la lista no terminaba ahí: «1,9% bretona», «1,4 italiana del sur», «1,2 sarda» y «2,7 tunecina». Un conjunto de pequeños porcentajes que, sumados, dibujaban la huella de siglos de migraciones y encuentros culturales.

No obstante, el resultado aún guardaba una sorpresa más: «Y grupo genético adicional, Puerto Rico». Una conexión caribeña que encajaba con la historia de los viajes transatlánticos de canarios y portugueses hacia América, pero que la joven jamás había imaginado encontrar en su ADN.

«Llevo mucho tiempo queriendo hacerlo porque me he estado interesando mucho por la historia de Canarias y por la historia en general, me parece súper interesante», explicaba la joven. Un entusiasmo por conocer las raíces de su tierra le llevó a descubrir que, en realidad, su propia sangre es un reflejo de los vaivenes históricos que han marcado el archipiélago.

Para Adriana, la experiencia ha sido mucho más que un pasatiempo. Ha sido un viaje a través de la historia y la genética, un descubrimiento que combina lo esperado con lo imprevisible. De creer que toda su familia era «simplemente canaria», ha pasado a reconocerse como descendiente de portugueses, españoles del norte, marroquíes, argelinos, bretones, italianos, sardos, tunecinos, cubanos y puertorriqueños.

Un crisol de orígenes que, lejos de restar identidad, refuerza la riqueza cultural que define a Canarias como un lugar de mezcla y diversidad. Y que recuerda, al fin y al cabo, que todos somos el resultado de viajes, encuentros y mestizajes que van mucho más allá de lo que solemos imaginar.