Una española enumera los motivos por los que mantiene una relación con un hombre dominicano: «Este solo quiere...»

Vivir en otro país y mantener una relación con una pareja extranjera puede ser una experiencia enriquecedora, pero también desafiante.

Esto es algo que la tiktoker española @brighidflorido conoce muy bien. Desde que se mudó a la República Dominicana y comenzó una relación con un hombre local, ha enfrentado numerosos estereotipos y prejuicios, especialmente sobre su pareja.

En un reciente vídeo, Brighid compartió algunos de los comentarios más comunes y dañinos que ha recibido: «Estás segura, tía, que no te es infiel?», «Seguro que no tiene algún hijo perdido por ahí, ¿no?» y «Este solo quiere la visa, a la que la tenga, te deja».

Estos comentarios, según ella, están cargados de estereotipos injustos que no tienen en cuenta quién es realmente la persona con la que está.

Brighid explica que su novio no solo es fiel y responsable, sino también el hombre «más detallista y amoroso» con el que ha estado. Subraya que su relación no se basa en la nacionalidad, sino en los valores y principios que comparten. «Al final, lo que importa son sus principios y sus valores», afirma con convicción.

Este testimonio es un recordatorio poderoso de que las relaciones interraciales y entre personas de diferentes nacionalidades merecen ser juzgadas por la calidad de la conexión y el respeto mutuo, no por prejuicios infundados. Como bien dice Brighid, «dejen de juzgar, dejen de pensar por los demás y vivan su vida».

A través de su contenido en TikTok, @brighidflorido continúa desafiando estos estereotipos y promoviendo el entendimiento cultural, animando a sus seguidores a adoptar el lema «vive y deja vivir».