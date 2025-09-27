Preguntan a la gente cuál es el peor barrio de Madrid para vivir y algunas respuestas sorprenden: «No me gusta nada»

Cuando una persona llega a una nueva ciudad y tiene que elegir dónde asentarse, el barrio juega un papel fundamental en la calidad de vida. No solo hay que tener en cuenta la ubicación o el precio de los inmuebles, también hay muchos aspectos que pueden hacer que ese lugar sea deseable o, por el contrario, una opción poco atractiva.

A la hora de escoger un hogar, es importante conocer bien cómo es la seguridad en esa zona, los servicios disponibles, la conectividad con el transporte público o la cercanía a espacios verdes.

No obstante, hay que tener claro que las opiniones son muy personales, y lo que para uno es bueno, para otro puede no serlo. Lo mejor es observar qué elementos son los más valorados o rechazados por los ciudadanos a la hora de decantarse por un sitio u otro. Por ello, desde MeiT han salido a la calle para preguntarle a la gente cuál es el barrio de Madrid en el que jamás vivirían.

Preguntan a la gente cuál es el peor barrio de Madrid para vivir y todos lo tienen claro

En MeiT han salido a las calles de Madrid para preguntar a la gente en qué barrio de la capital no vivirían. Las respuestas han sido claras y algunas han sorprendido.

Un chico comenta que él es «muy feliz» en La Elipa. «Creo que es céntrico». Sin embargo, indica que no se mudaría a Vallecas. Una mujer opina igual sobre esta última zona. «No me gusta nada».

⚡ Barrios vs Barrios en Madrid 🔥 ¿Dónde vivirías sí o sí ✅ y en qué barrio nunca lo harías ❌?

Una chica comenta que Lavapiés no le gusta demasiado, por lo que se queda con Salamanca o Retiro.

Los peores barrios de Madrid para vivir Vallecas (5)

Lavapiés (2)

Serrano (1)

Sol (2)

Un joven señala que nunca miraría un piso por Serrano. «Me gusta mucho Ventas, es un barrio muy bueno», añade.

Otras personas han asegurado que no escogerían el centro. «No residiría por Gran Vía o Sol», comenta. Un hombre dice que, a pesar de que le parece un lugar atractivo, es «más caro» y «hay más barullo».