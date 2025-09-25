Un abogado compara el precio de la vivienda en Madrid en 1997 con el de 2025 y dicta sentencia: «Ahora necesitas más de 30 años para comprarla»

El precio de la vivienda en España está disparado. Según los últimos datos del INE, solo en el último año se ha incrementado en un 12,7%. La Región de Murcia (14,6%) se sitúa a la cabeza de esta subida, seguida de La Rioja y Aragón (13,7%), Castilla y León y Andalucía (13,6%), Asturias (13,5%) Melilla (13,4%) y Madrid (13,3%).

Sin embargo, el aumento es desorbitado si comparamos el precio de la vivienda actual con el de hace 30 años. Y es que en los años 90 la compra de una casa era todavía un objetivo alcanzable para amplias capas de la sociedad. Sin embargo, factores como la inflación o la escasez de suelo han elevado el coste a máximos históricos, tanto en la compra como en el alquiler.

De esta forma, lo que hace años era un objetivo asequible para la clase media, se ha convertido en un auténtico desafío. En este sentido, la vivienda es en la actualidad uno de los principales retos sociales y políticos, especialmente para los jóvenes.

Para evidenciar la crisis que vive el mercado inmobiliario en España en la actualidad, un abogado ha mostrado el precio de una vivienda en 1997 en uno de los barrios más caros de Madrid: Chamberí. El creador de contenido, conocido en TikTok como 'Lawtips', ha comparado esta cifra con la actual.

El precio de una vivienda en 1997 frente al de 2025

«Aquí tenemos un piso en Madrid en 1997 versus lo que cuesta ahora en 2025», comienza diciendo el abogado en un vídeo de TikTok. Tal y como muestra en una imagen a sus espaldas, hace 28 años una vivienda de cuatro habitaciones costaba 15 millones de pesetas, esto es, unos 90.000 euros.

Para tomar perspectiva de lo que este dato significa, el abogado ha tenido en cuenta el salario medio de aquella época: «Eran 3.848.000 pesetas por año, 23.000 euros, en menos de cuatro años lo estabas comprando».

La situación hace casi tres décadas dista mucho de la realidad actual, tal y como señala el abogado. «En 2025, un piso similar supera los 700.000 euros», comenta. Teniendo en cuenta que el salario medio ahora es de unos 31.800 euros al año, ahora «necesitas más de 30 años» para poder pagar la vivienda.

Aun así, detalla el creador de contenido, «estamos usando salarios medios, que el mediano, que es el que verdaderamente tiene la gente de a pie, es inferior». «90.000 euros, frente a 700.000», insiste el abogado, alarmado por el incremento que ha experimentado el precio de la vivienda en casi 30 años.

Pero la situación es aún más alarmante. Y es que, tal y como explica el abogado, por un piso de 700.000 euros en la actualidad se pagarían otros 80.000 de impuestos. «Y como el IRPF no se deflacta desde hace más de una década en España, para ganar 700.000 euros tienes que ganar bastante más de un millón de euros», continúa explicando. Además, señala, el IVA y otros impuestos que «aplican a capitales tan grandes también son mayores».

Para el abogado, el problema del mercado inmobiliario «es multifactorial». Sin embargo, señala que «una medida que podrían hacer los políticos que tanto quieren ayudarnos a acceder a la vivienda es eliminar los impuestos a la compra de primera vivienda. Solo a los de primera, no digo nada más».

Sin embargo, lamenta el creador de contenido, «no lo van a hacer porque les interesa que el problema continúe».