Paga con tarjeta en un bar de Japón y se queda sin palabras con lo que ve en el datáfono: «Al cobrarte la cuenta...»

Viajar es una de las actividades más gratificantes que existen. Nos permite descubrir realidades muy distintas a las conocidas hasta ahora. Sin embargo, en ese proceso también se pueden experimentar una gran cantidad de choques culturales.

Cada país tiene sus propias normas y costumbres, por lo que se pueden producir contrastes en cualquier lugar: en los hospitales, en los colegios, en las oficinas de trabajo, en los supermercados o en los restaurantes.

Kane Lachlan ha pasado por una situación de este tipo. El hombre, que se encuentra en Japón, ha ido un bar. Justo cuando iba a pagar con tarjeta, ha visto algo en el datáfono que le ha dejado sin palabras. En su perfil de Threads lo explica.

Se queda sin palabras tras pagar con tarjeta en un bar de Japón

Kane Lachlan ha ido a un bar de Japón y ha pagado con tarjeta. Para ello, le han llevado el datáfono. No obstante, se ha dado cuenta de que este dispositivo es muy diferente al que hay en otros países.

En su perfil de Threads lo ha explicado: «Lo más divertido en un bar de Japón es que, al cobrarte la cuenta, de vez en cuando mueven los números en el datáfono». El hombre ha adjuntado una imagen para que sus seguidores puedan ver a qué se refiere.

A la gente le ha parecido muy buena idea este método. «Es por seguridad. Evitará identificar tu PIN por manchas de huellas dactilares en la pantalla», comentan.