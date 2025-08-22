Una española en Marruecos va a un supermercado: «Aquí comprando aceite te regalan... »

Viajar a Marruecos desde España implica mucho más que un simple desplazamiento geográfico: supone adentrarse en un universo cultural que en muchos aspectos puede ser muy distinto, donde las costumbres, los paisajes, los colores y hasta los aromas evocan un mundo nuevo y fascinante para quienes lo visitan por primera vez. Esta cercanía física, pero diferencia cultural, es precisamente lo que atrae a tantos viajeros que buscan vivir experiencias distintas sin tener que recorrer grandes distancias. En este caso, en un vídeo de TikTok Lorena de Castro nos explica su experiencia visitando un supermercado del país marroquí.

Una experiencia inesperada

En Marruecos, los supermercados para turistas son similares a los de otros lugares, con opciones como Carrefour, Marjane y Aswak Assalam. También existen tiendas especializadas y los tradicionales zocos. Los precios pueden variar, siendo algunos productos más caros que en España.

De Castro cuenta que siempre que va a un país nuevo le gusta ver las curiosidades que hay en los supermercados. «En Marruecos, con aceite te regalan fideos. Y una bebida de 'One Piece' sale a 3,50 euros. Eso sí, aquí a pagar«, señala.

Aparte de ser un supermercado, también podemos encontrar un acuario para que compres y elijas el género vivo. Incluso hay packs que te regalan vinagre gratis junto con el ketchup y la mayonesa.

Para los fans de 'Dragon Ball' hay bebidas energéticas y ketchup de 'Tom y Jerry' a 1,40 euros. «Aquí alguno le va a recordar a su infancia. Luego tenemos las bebidas típicas de aquí, que son Poms y el Hawaii tropical... Esto en España no lo tenemos, pero vamos, aquí es como la Fanta y la Coca-Cola, sagrados», comenta.

Consejos a la hora de comprar

Morocco Worl News señalaba que a comienzos de 2025, los precios del IPC subieron un 0,8 % respecto al mes anterior, impulsados por alimentos: pescado (+6 %), verduras (+4,7 %) y carne (+2 %). Mientras que en julio de 2025, el índice de precios al consumidor (IPC) tuvo un ligero descenso mensual, con una caída del 0,5 % en los precios de alimentos frescos (verduras −4,7 %, frutas −0,9 %). Sin embargo, subieron productos como leche, queso y huevos (+2,7 %) y combustible (+3,5 %).

Además, en cuanto a los precios, para el consumidor final es útil comparar precios entre diferentes supermercados y zocos para encontrar las mejores ofertas. En los zocos, la negociación es parte de la cultura, así que no dudes en intentar conseguir un precio que se adapte mejor a tu bolsillo.

Al mismo tiempo, puedes aprovechar la oportunidad para probar productos frescos y locales, como frutas, verduras, especias y tés. Teniendo en en cuenta que algunos comercios pueden cerrar durante la oración del viernes o durante la hora de la comida.