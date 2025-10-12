Un odontólogo señala qué pasa cuando no te lavas los dientes: «El nocturno es más importante que el de la mañana»

La higiene dental es fundamental. Lavarse los dientes todos los días es clave para mantener una buena salud bucal y evitar disgustos que pueden afectar no solo a la boca, sino a todo nuestro organismo.

Limpiarnos los dientes a diario elimina bacterias y ... restos de alimentos, evitando que estas bacterias formen placa y produzcan ácidos que dañan el esmalte de nuestros dientes, lo que podría generar caries.

Además, ayuda a prevenir enfermedades de las encías como la gingivitis y la periodontitis, mal aliento, y la acumulación de sarro. Además contribuye a tener una buena estética dental, una bonita sonrisa y puede proteger la salud general al evitar infecciones bucales que pueden influir en otras enfermedades sistémicas.

A la hora de limpiarnos los dientes se recomienda que sea entre dos o tres veces al día, especialmente los expertos coinciden en que esto se haga después de las comidas y antes de dormir, durante al menos dos minutos para una limpieza más que efectiva.

¿Cuál es el mejor momento para cepillarse los dientes?

Coinciden los especialistas en el tema que por la mañana es bueno cepillarse los dientes antes de desayunar, ya que esto elimina las bacterias acumuladas durante nuestro sueño nocturno y protege el esmalte al crear una barrera contra los ácidos presentes en alimentos y bebidas del desayuno como cítricos y café. Sin embargo, sí se debe enjuagar la boca después de desayunar para ayudar a eliminar restos de comida y ácidos que podrían afectar los dientes.

Por otro lado por la noche es fundamental hacerlo después de la última comida y antes de acostarnos. Durante la noche, la producción de saliva disminuye, lo que favorece la proliferación bacteriana. «¿Te vas a la cama sin cepillarte los dientes? Entonces, escucha esto», indica en una publicación en las redes sociales Sergio Franco, un odontólogo que compagina el trabajo en su clínica con el de compartir su contenido en las plataformas digitales.

El odontólogo influencer explica que la boca está llena de bacterias que, durante la noche, se alimentan de los restos de comida acumulados entre los dientes. «Este proceso genera ácidos que pueden dañar el esmalte dental, inflamar las encías y causar mal aliento; el cepillado nocturno es el más importante, incluso más que el de la mañana», subraya el experto, que concluye la grabación recomendando el uso de hilo dental.