Una odontóloga enseña a pasarse correctamente el hilo dental: «Las muelas pueden parecer complicadas...»

El hilo dental es, para muchos, el gran olvidado a la hora de limpiarse la boca. Mucha gente ni siquiera sabe cómo se usa, y quienes lo utilizan, a menudo no lo hacen correctamente o no consiguen llegar a las zonas más inaccesibles, como los ... molares.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok @odontologiapatty, una joven odontóloga que se dedica a compartir en redes diferentes consejos sobre salud y cuidado bucodental. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta, enseña a pasarse el hilo dental por las zonas más complicadas de la boca.

¿Cómo utilizar correctamente el hilo dental?

Al principio del vídeo, la joven explica que una de las dudas más habituales es cuánto hilo dental coger. Ella aclara que la medida ideal es la del tamaño de nuestro antebrazo. Después, recomienda escoger el trozo que se va a utilizar y enrollarlo por los extremos con cada dedo, de modo que quede bien sujeto antes de empezar la limpieza.

A medida que se avanza, hay que ir soltando hilo del dedo de un extremo y enrollando más en el otro, utilizando siempre una parte limpia. En ese punto, la odontóloga explica que, aunque parezca más fácil en los dientes delanteros y más difícil en los traseros, el procedimiento es el mismo y resulta igual de sencillo.

El proceso, dice, consiste en abrazar el diente por ambos lados con el hilo y deslizarlo suavemente hacia arriba y hacia abajo, sin presionar demasiado las encías. Lo importante es repetir el movimiento con todos los dientes y mantener el hilo siempre limpio, enrollando el sobrante conforme se avanza.

Finalmente, llega el momento clave: las muelas. Con el tramo final del hilo, la joven muestra con la boca abierta cómo pasar el hilo entre muela y muela, de una manera sencilla y accesible que se puede ver en el vídeo que ha compartido.