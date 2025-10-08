Una dentista avisa a los alumnos que quieran estudiar la carrera de Odontología: «Tiene una alta tasa de abandono»

Miles de estudiantes de bachillerato llevan ya varias semanas en las aulas. Esta etapa es fundamental de cara al futuro profesional y escoger una carrera dentro de uno o dos años. Esta elección marcará también el nivel de exigencia con el que deben ... afrontar estos cursos.

Una de las carreras más demandadas es la de Odontología. Las salidas laborales, la alta demanda de estos profesionales o los sueldos son algunas de las razones que empujan a muchos jóvenes a decantarse por esta rama de las ciencias sanitarias. Sin embargo, también puede ser una opción dura a la altura de otras opciones como Medicina o algunas ingenierías.

Esto puede causar también algunas dudas sobre si es la opción más adecuada. Por ello, a muchos les ayuda conocer de primera mano la experiencia de jóvenes profesionales y alumnos de la carrera para que les puedan orientar sobre lo que se van a encontrar. En este sentido, son muchos quienes suben vídeos a las redes sociales contando su experiencia. Así lo ha hecho, con la carrera de Odontología la dentista Alicia Serrano.

Una dentista avisa a los alumnos que quieran estudiar Odontología

Esta joven explica que «aunque es una carrera maravillosa» es importante tener ciertas cosas en cuenta. Lo primero de todo, es que es una carrera «muy cara» ya que casi ninguna universidad paga el material a los estudiantes: «Al final tiene que salir de tu dinero y estamos hablando entre 3.000 y 5.000 euros». Para tratar de reducir costes, Serrano recomienda comprar el material de segunda mano a otros alumnos de cursos más avanzados. «Te va a reducir el precio a la mitad y no necesitamos la última gama y no se le va a dar un Ferrari a alguien que no sabe conducir», cuenta.

También explica que, en general, «la tasa de corte está altísima» porque suele ser también la segunda opción de estudiantes que quieren hacer Medicina. De hecho, cuenta que debido a las asignaturas comunes algunos entran en Odolontología para luego intentar cambiar a Medicina, lo que provoca, entre otras cosas, «una alta tasa de abandono».

Alicia Serrano reconoce que es una «carrera larga». Se trata de una licenciatura de cinco años «a los que luego tienes que sumarle el máster que tiene una duración entre dos y tres años». Así, el tiempo de formación, en el mejor de los casos, dura entre siete y ocho años. «Búscate un máster o especialidad parcial que puedas compaginar trabajo y estudios», recomienda esta dentista.

Algunos estudiantes creen que desde el primer momento van a realizar pruebas con dientes, pero esta joven desmiente el mito: «No se ven dientes hasta tercero de carrera, los primeros años son de asignaturas comunes con Medicina, pero luego te das cuenta que son los cimientos para entender la patología oral un poco más adelante».

Por último, reconoce que es una carrera «dura». Explica que se pasan muchas horas en clínica y haciendo trabajo «no con pacientes». En este sentido, indica que los profesores suelen ser muy perfeccionistas y mientras que unos tienen más tacto, «otros te dicen que es una castaña y que tienes que estar ocho horas más sacándolo adelante». Asimismo, algunas asignaturas no van por cuatrimestres sino que son anuales por lo que es una evaluación continua de septiembre a junio del año siguiente. «Suspenderlas no te permite graduarte en tu año», cuenta. Ante ellas, esta dentista recomienda «tener muy en mente tu meta, ser organizado y estar al día porque si no, no hay forma».

Algunos usuarios han reaccionado a este vídeo comentando sus experiencias en distintas universidades. Por ejemplo, algunos explican que en sus universidades sí disponen de material. Otros comentan que sus profesores les mostraron a trabajar con dientes desde primero.