Una mexicana que vive en España juzga la seguridad de nuestro país por lo que le ha pasado con sus llaves: «Loquísimo»

La seguridad que se siente en un país es algo que depende de la ubicación de donde proceda. Buen ejemplo de ello es que en los últimos tiempos nos hemos hartado de ver cómo norteamericanos o británicos ponen en duda que España sea un destino seguro por los hurtos y carteristas que hay pero, a la vez, muchos suramericanos, acostumbrados a la inseguridad en sus calles, agradecen esta vida más calmada. A los españoles nos pasa lo mismo.

Sea como sea, esta cuestión no se libra de ser objeto de virales. Así, redes sociales como TikTok tienen decenas de vídeos con experiencias, positivas y no tan positivas, de la seguridad en España y ahora ha querido dar su opinión Nancy Malpica, una joven mexicana que trabaja como doctora y que está afincada en Madrid.

Así, ella ha subido una publicación en su cuenta (@naanjimenez___) que supera las 120.000 visualizaciones. «¡Qué onda el nivel de seguridad en España!», avisa en el vídeo, en el que explica lo que le ha ocurrido en una ferretería cuando acudió a realizar una copia de las llaves de su piso y le dejó alucinada.

«Un control muy estricto»

«No sé si esto también pasa en México, no creo», empieza ella la publicación, antes de ir al grano y ponerse a hablar de los juegos de llaves. Primeramente, desvela que sacar una copia normal de un ejemplar puede costar unos 12 euros y hace el cambio monetario para que sus compatriotas noten la diferencia de precio respecto a su país natal.

Además, va más allá y desvela «algo que me parece súper interesante» y que «en México no se da y entonces por eso obviamente me asombró». Así, Nancy explica que acudió a sacar una copia y que se encontró que la persona que se la iba a hacer le pidió un código. Ella no tenía ni idea de esto y se quedó a cuadros.

«Necesito comprobar que eres la dueña de la casa y que tienes un código para que yo te pueda sacar una copia de estas», le respondieron. «¡WTF!», exclama ella a al cámara, antes de reconocer que no pudo hacer la copia y que «entendí que el punto es tener un control muy estricto de las copias».

Nancy insiste que le pareció «interesantísimo». «Sé que puede ser una tontería», añade ella antes de rememorar que en México cualquier puede hacer una copia de la llave que quiera, incluso si un vecino se la encuentra y la quiere aprovechar para robar. Finalmente, ella remarca que además las llaves que tiene son antiguas y que en general conservan su esencia.

«En España no es tan sencillo sacar copias de algunas llaves en específico, ¿loquísimo no?», se reafirma ella en la descripción del vídeo, que ha tenido múltiples comentarios. Varios usuarios especifican que es raro que le hayan pedido el código o que ni lo conocían. «Las llaves de calidad llevan un control electrónico», le explica un usuario, mientras que otros especifican que las llaves y cerraduras de alta seguridad pueden tener las copias a 60 euros.