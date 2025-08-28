Un mecánico recomienda echar una gasolina diferente para los viajes largos: «Lo hago de esta manera»

Las vacaciones van quedando atrás para la mayoría de españoles, que en estos últimos días de agosto emprenden la vuelta a la rutina habitual de trabajo o estudio.

Una gran parte de ellos ha aprovechado el verano para viajar y, según el destino y las necesidades de cada uno, suele haber la opción de elegir entre diferentes medios de transporte para ir y volver del mismo.

El coche, por ejemplo, es la opción más común cuando nos movemos dentro del país para tener mayor autonomía y vivir el viaje a nuestro ritmo, algo que no solo se aplica en vacaciones, sino también en momentos de escapadas o viajes de fin de semana.

Aunque escoger viajar en coche tiene sus ventajas, también hay aspectos a los que hay que prestar atención, sobre todo cuando vamos a recorrer distancias largas. Entre ellos destacan contar con un buen mantenimiento del vehículo, asegurándonos de que el motor, los frenos y los neumáticos, principalmente, se encuentran en buen estado.

Otro punto importante viene a la hora de repostar, ya que en este punto tenemos la opción de elegir entre gasolina más barata que suele asociarse a una peor calidad, o una que valga un poco más pero que, en principio, sería mejor para el coche.

Un mecánico explica lo que hace para repostar

En relación con la elección de la gasolina, el mecánico que se hace llamar en redes 'josed mechanic', ha querido compartir un consejo que, según su experiencia, puede resultar positivo cuando echamos combustible.

«Esta es una de las recomendaciones que yo hago», comenta mientras muestra imágenes de la gasolinera y cómo reposta. «Yo esto lo aprovecho cuando hago viajes largos, aprovecho y le echo 98. Hay gente que tira de aditivos, pero yo lo hago de esta manera, yo prefiero echarle gasolina de más octanaje, en este caso 98 cuando hago viajes largos, así aprovecho y ayudo un poco a la limpieza de inyección. Y, aparte, que va bien, yo recomiendo siempre a los coches de gasolina de vez en cuando hacer esto», concluye.

Dudas en los comentarios

Aunque la recomendación viene de un profesional de la mecánica, en los comentarios se ha mostrado discrepancia sobre si echar gasolina 98 a un coche que normalmente lleva 95 en los viajes largos es algo recomendable o no. Estos han sido algunos comentarios tanto de quienes dudan del consejo del mecánico como de los que le dan la razón:

«Echar 98 octanos a un motor que no lo necesita es tirar el dinero. Pero no seré yo quien diga a nadie que hacer con su dinero»

«Haces más kilometros y se siente más la potencia y la suavidad»

«Solo favorece a los motores de gran cilindrada y tampoco es una cosa exagerado la diferencia de 95 a 98»

«No vas a limpiar nada ni mejorar nada. El índice de octano mide la capacidad antidetonante que tiene la gasolina al se comprimida en la cámara de combustión. Los mayoría de los motores de gasolina de hoy en día están diseñados para usar 95. 98 es para motores de determinados deportivos. Dinos en qué datos empíricos te basas para hacer esta recomendación ya que dudo mucho que desmontes inyectores para ver si están limpios».