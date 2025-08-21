Un profesor de autoescuela enseña cómo aparcar correctamente sin coche de referencia: «Con ese poco me vale»

Un profesor de autoescuela enseña cómo aparcar sin que haya un coche de referencia: «Con ese poco me vale»

Nunca viene de más recordar lo mal que conducimos, o lo mal que podemos llegar a conducir. Seguro que habrá mil artículos académicos revisando por qué uno se vuelve tan agresivo en sus formas al volante, mejor dicho intolerante. Se deduce que es porque nos sabemos en peligro. En el mar de las redes sociales abundan cuentas que comparten pequeños trucos y consejos bien para la conducción en sí misma, bien para la examinación o bien para el mantenimiento del coche.

Es el caso de Pablo Morales, un profesor de formación vial que acumula más de 20.000 seguidores en TikTok. De entre su amplia variedad de vídeos, hace tres días publicó uno que alcanza las 350.000 visualizaciones, considerado entonces concerniente: cómo aparcar sin coches de referencia.

¿Cómo aparcar sin ningún coche de referencia?

Así, Morales muestra simultáneamente un plano picado sobre el volante y otro sobre el coche y se dispone a aparcar a mano derecha en una zona sin nadie alrededor: «Me detengo a cualquier altura, en este caso en esta, como si efectivamente hubiese un coche imaginario aparcado en paralelo. Meto marcha atrás y giro el volante todo a la derecha, donde quiero estacionar. Luego lo abro más o menos 45 grados».

Continúa: «Enderezo el volante y voy hacia atrás muy despacio hasta tocar el bordillo, muy despacio, eh, muy despacito. Una vez lo toco, giro el volante todo a la derecha y voy hacia delante solo medio metro, con ese poco me vale. Ahora, para terminar, giro el volante todo a la izquierda, al lado contrario que donde empecé, y meto marcha atrás. Por último, lo arrimo un poco para aprovechar el espacio, punto muerto, freno de mano y ya estaríamos aparcados».

Ante según qué comentarios de algunos usuarios, Morales recalca que las suyas son enseñanzas más bien dirigidas al examen práctico, no tanto a la conducción rutinaria, de a pie.