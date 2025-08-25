Un mecánico de la ITV señala el coche que no debes comprar nunca: no dejan de dar problemas mecánicos

El coche que un mecánico de la ITV recomienda no comprar nunca

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite que deben pasar todos los turismos al cumplir su cuarto año de matriculación y con cierta frecuencia a partir de entonces.

El motivo por el que se realiza esta revisión es comprobar que su estado es bueno, así como todos los elementos de seguridad del mismo. Pasar esta revisión es imprescindible para que el vehículo pueda seguir circulando.

Generalmente, en los coches nuevos no debe existir ningún problema para pasar la ITV con normalidad y poder colocar la pegatina que acredita que se ha superado. Sin embargo, un mecánico de la ITV ha compartido a través de su cuenta de TikTok un modelo que resulta ser «muy problemático» debido a su «configuración de motor y caja».

Este profesional lo explica además desde dentro del foso. De hecho, recomienda «evitar comprarlo a toda costa» por los problemas que puede dar más tarde.

Este es el modelo de coche a evitar

Se trata de un modelo de Audi Q5, ese en concreto del año 2009, del con el motor tfsi 2.0 de 211 caballos. «En concreto, esta unidad ha dado problemas de caja de cambios, la cual se mezclaba el aceite con el líquido refrigerante y ha hecho polvo la mecatrónica».

Asimismo, explica que su propietario ha tenido que repararla totalmente. En cuanto al motor señala que está dando problemas «eléctricos, de la mariposa de admisión, fallo en la presión del aceite», entre otros. Insiste en que es un modelo que «tanto electricamente como mecánicamente es nefasto».

Los aspectos positivos del coche

«En cuanto al foso de la ITV, el modelo mecánicamente es malo pero estructuralmente y de chasis es bastante bueno, aspecto bastante robusto, bien diseñado, con buenos materiales y tiene pinta de ser bastante duradero». Así lo cree porque se trata de un vehículo que tiene 200.000 kilómetros y tiene los fuelles «bastante bien y las rótulas son bastante grandes y bastante contundentes». Como no son todo problemas, este mecánico elogia que el mecanismo «del brazo delantero del tren suspensión es bastante robusto».

Recomienda no comprarlo

Aún así, al final de su vídeo recomienda no comprarlo: «Quería daros este consejo porque muchas unidades de este vehículo vienen con defectos y los clientes se quejan mucho de que no paran de dar fallos mecánicos y eléctricos».

Insiste especialmete en que «la caja de cambios es sobradamente conocida», la 0B5, y no para de dar «problemas en todos los vehículos del grupo y el motor tampoco es lo mejor».