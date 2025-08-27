Va de vacaciones a La Coruña y se indigna por el tiempo que hace allí: «Si quieres sol vete a Benidorm»

Va de vacaciones a La Coruña y se indigna por el tiempo que hace allí: «Nos prometieron sol»

La llegada del fin de agosto suele suponer también que se acaben las vacaciones, pero aún hay algunos afortunados a los que les quedan días libres para seguir alargando un poco el tiempo de descanso y disfrute.

Para el resto quedan los recuerdos en forma de fotografías y vídeos que solemos hacer de los lugares que visitamos, intentando consolarnos de volver a la rutina pensando en haber aprovechado bien las vacaciones y planeando el siguiente viaje.

El tipo de destinos vacacionales de los españoles es variado, encontrando desde quienes se quedan tranquilos en su pueblo disfrutando de sus seres queridos y las verbenas, hasta los que buscan el país más extravagante y diferentes que descubrir, pasando por los que eligen ir a alguna de las muchas e impresionantes playas con las que contamos en España.

El norte de nuestro país, por ejemplo, lleva años siendo la elección de muchos turistas nacionales, ya que el tiempo allí suele ser menos extremo respecto al calor, e incluso pueden darse momentos de fresco en los que tener que recurrir a una rebeca o sudadera.

Si nos fijamos en algunas zonas de Galicia, por ejemplo, el sol ha apretado en las últimas semanas, en las que una ola de calor llevó temperaturas por encima de lo normal a diferentes partes del territorio gallego.

Va a La Coruña y se indigna por el tiempo que se encuentra

Esperando encontrar ese sol y ambiente cálido, unos turistas españoles han pasado unos días en La Coruña pero, en una de sus jornadas de vacaciones, se toparon de bruces con una lluvia inesperada para ellos. Así lo reflejaba la usuaria en un vídeo de TikTok, mostrando cierta indignación e ironía ante la situación.

«Hemos elegido un día fantástico para hacer turismo, como podéis observar», indica la mujer con sarcasmo mientras se ve de fondo cómo llueve con intensidad. Dándole algo de humor, también describe que se ha puesto un sombrero y unas gafas de sol para protegerse del calor y de la claridad que les rodea.

«Aquí, viendo la ciudad... Para esto podríamos haber venido en invierno, pero bueno», termina diciendo frustrada, mientras se puede leer que en el texto que acompaña al vídeo ha escrito lo siguiente: «Nos prometieron sol, nos dieron ducha gratis. Galicia siempre sorprende». Cabe indicar que el vídeo correspondería a hace una semana, cuando el territorio estaba saliendo de una ola de calor.

Los comentarios

A pesar de que se trata de una exageración expresada con ironía y cierto humor, el vídeo ha causado cierto resquemor a algunos en la red social china, ya que señalan que llevaban tiempo sin ver caer la lluvia y pasando mucho calor en La Coruña. Estos han sido algunos comentarios que han dejado a los turistas, que afirman ser andaluces:

«Ha llovido 5 mts. Hace más de un mes que no llueve»

«No ven que es un privilegio el que llueva en plena ola de calor...en fin»

«Lleva meses sin llover»

«Madre mía llovió una hora en todo el día…..si quieres sol vete a Benidorm»

«Tranquilos, en un día en Coruña tenéis: lluvia, viento, niebla, solazo y frío polar. Todas las estaciones en una».