Un mecánico de la ITV muestra cuál es el vehículo indestructible de España: todos están de acuerdo

Lo que antes se construía para durar una vida, hoy parece estar diseñado con una fecha de caducidad programa

En la era actual, la tecnología avanza a pasos agigantados, y con ella, la producción de bienes de consumo. Sin embargo, a pesar de los impresionantes avances en diseño y fabricación, muchos consumidores han notado que la durabilidad de los productos ha disminuido considerablemente en comparación con los de las generaciones pasadas. Lo que antes se construía para durar una vida, hoy parece estar diseñado con una fecha de caducidad programa, promoviendo un ciclo de consumo constante y acelerado. Esta realidad es especialmente palpable en la industria automotriz, donde la complejidad tecnológica de los vehículos modernos no siempre se traduce en longevidad. Frente a esto, Pedro Bastida, un mecánico de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), ha publicado un vídeo en las redes sociales, donde es conocido como 'itvdeltiktok', revelando cuál es, a su juicio, el vehículo más indestructible de España.

Con un tono directo y apasionado, Bastida presenta una reliquia de las carreteras españolas, la Citroën C15. «Esta furgoneta es indestructible y eterna, es súper simple, súper ligera pero con muy buenos materiales», afirma Bastida, mientras muestra con detalle una unidad que parece resistir el paso del tiempo sin apenas inmutarse.

La Citroën C15, que fue una de las furgonetas más populares en España durante los años 80 y 90, ha dejado una huella imborrable gracias a su durabilidad y resistencia. En ese sentido, Bastida destaca la calidad de construcción de esta furgoneta, subrayando que «está muy bien fabricada, se diseñó para durar y si te compraste una en su momento seguro que la tienes todavía y te está dando menos problemas que el coche que te compraste en el año 2020».

A lo largo del vídeo, el mecánico continúa desgranando las bondades del vehículo, señalando que es «una furgoneta demasiado simple pero a la vez muy robusta» y que «no suele dar fallos».

Un vehículo diseñado para durar

Asimismo, Bastida describe este modelo como un ejemplo de ingeniería duradera. «Mirad como está esta unidad, que la verdad sigue funcionando, está todo en su sitio, vemos que las piezas son de un tamaño bastante contundente para el peso y la potencia que tiene. Es decir, está muy bien construida, sigue funcionando y la verdad que todo es de hierro, no hay nada de plástico. No hay nada que se pueda romper a corto plazo. Está todo diseñado y fabricado para durar el máximo tiempo posible sin romperse y sin dar ningún tipo de problema».

Por último, el mecánico destaca elementos como la suspensión trasera, calificándola de «súper dura, súper robusta y súper efectiva», elementos que, en su opinión, garantizan que esta furgoneta siga funcionando sin problemas durante muchos años más. «Aquí tenemos un coche simple pero duradero», concluye Bastida, explicando la razón por la que lo considera un vehículo indestructible.