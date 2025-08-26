Un profesor de autoescuela explica por qué no es bueno llenar el depósito del coche: «Incluso puede salir el coche ardiendo o explotar»

Agosto concentrará el mayor número de desplazamientos de largo recorrido del verano: de los 100 millones previstos por la DGT, se estima que 52,9 millones se realizarán este mes. En ese aspecto el coche se convierte en nuestro mejor aliado para escapar de la rutina, sin embargo, si quieres salir preparado llenar el coche de gasolina hasta los topes no es siempre una buena idea. En un vídeo de TikTok, un profesor de la Autoescuela Merinero nos explica cuáles son los problemas que este sencillo gesto puede ocasionar. Además, repostar de manera adecuada te ayudará a ahorrar dinero.

Los inconvenientes y riesgos de llenar el depósito de gasolina al máximo

Este profesor nos explica que no es bueno ni recomendable llenar el depósito de gasolina hasta arriba del todo. «Cuando la manguera salta y hace el clic, es el momento de parar. Bueno, si queremos cuadrar el dinero unos céntimos arriba, tampoco hay problema, pero no apuremos y sigamos echando», advierte.

La razón que señala es que se puede derramar el combustible, con lo cual a altas temperaturas, los combustibles inflamables pueden ser un peligro, incluso con riesgo de explosión. Además, «una vez que cerramos el depósito de combustible no hay nada de aire y dentro hay gases que están cerrados a presión y cuando sube la temperatura esos gases tienen que evacuar por algún sitio con lo cual si llenamos el depósito hasta arriba del todo no lo va a poder hacer, esto puede provocar que incluso pueda salir el coche ardiendo o explotar. Es raro, pero puede suceder, con lo cual tenerlo en cuenta a la hora de echar gasolina y cuando salte la manguera», apunta.

¿Cómo llenar el depósito de manera adecuada?

En la página web de Mapfre explican que para poder llenar el depósito al máximo y evitar que el combustible se derrame, los coches cuentan con sistemas que permiten evitar cualquier situación peligrosa a la hora de repostar y circular con tu vehículo. Disponen del rebosadero de la zona de carga: en él se acumula el sobrante evitando que se derrame. También tienen el tapón hermético y una válvula de seguridad que evita que se genere una presión excesiva de los gases del interior del depósito.

Mapfre detalla que si repostas con el tanque casi vacío deberás controlar la velocidad del combustible. Es decir, en primer lugar puedes repostar de manera rápida acelerando el proceso todo lo que puedas para finalizar de forma más lenta apretando el gatillo de la manguera menos, para que el caudal disminuya. Eso se debe a que cuando el combustible entra en el tanque se produce espuma. Esta hace que los litros que quepan dentro del depósito sean menos. Así, se activa el mecanismo de seguridad de la manguera y el surtidor interrumpe el suministro de carburante.

La espuma hace que se acumulen burbujas en el tubo de entrada del depósito lo que provoca que se formen bolsas de gases, que hacen que no se pueda apurar al máximo la capacidad del depósito. Este proceso, es más habitual en coche diésel, debido a que este carburante es más denso que la gasolina y hace que la espuma se genere de forma más rápida.

Otra recomendación que hacen los expertos es repostar antes de llegar a la reserva. «La espuma creada puede producir una excesiva evaporación. Es decir, a medida que el carburante se consume, se va formando hueco en el depósito que hace que el combustible se evapore más fácilmente. La mejor opción es no apurar hasta la reserva y llenar el depósito lo antes posible, cuando este se encuentre por debajo de la mitad», comentan.