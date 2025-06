Jesús Castro, duro con Pedro Sánchez tras el escándalo de Santos Cerdán: «Este tipo nos roba y quita derechos»

Estas fueron las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez este pasado 12 de junio, en una rueda de prensa convocada para declarar sobre la presunta implicación de su exnúmero 3 en el caso Koldo:

«Como saben, el motivo de esta comparecencia es dar detalles de la causa que investiga a Koldo García y José Luis Ábalos. En primer lugar, lo hago para pedir perdón a la población, pero especialmente al PSOE. Hasta esta misma mañana estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán».

El hasta ayer secretario de Organización socialista, dimitió al ser vinculado, al cobro de comisiones por la adjudicación ilegal de obras públicas, además de ser acusado de ser el promotor de un pucherazo en las primarias de 2014 que ganó Pedro Sánchez, informaciones publicadas en un informe de la UCO.

Con esta situación, el presidente del Gobierno y líder del PSOE convocó a la prensa para dar explicaciones al respecto, intervención en la que pidió perdón a la ciudadanía y anunció una auditoría externa y una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de cara al Comité Federal.

Ante las preguntas de los periodistas, Sánchez quiso dejar claro que «convocatoria electoral no habrá hasta 2027», dejando claro que este mazazo al partido no le hará abandonar su cargo. «Esto no va de mí, ni del PSOE, ni de los diputados del PSOE en exclusiva, va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas en nuestro país en el ámbito de la regeneración democrática, transformación social y un modelo de país que hoy más que nunca es necesario», expresaba también Sánchez.

Estas palabras han causado diversas opiniones en la población, siendo decepcionantes para muchos, ya que esperaban una respuesta y medidas más contundentes por parte del presidente del Ejecutivo.

Jesús Castro deja clara su postura frente a Pedro Sánchez

Uno de los personajes públicos españoles que ha querido pronunciarse al respecto ha sido el actor Jesús Castro. Sin pelos en la lengua, el gaditano ha utilizado su cuenta de X para expresar su rechazo ante la gestión de Sánchez. «¡Sánchez! Vete ya, perro», comenzaba escribiendo el actor en una en sus publicaciones.

A continuación, lanzó esta reflexión: «No hablamos de ideologías, hablamos de gestión. Si por decir que este tipo que nos roba y quita derechos para dárselos a otras personas ajenas no tengo que currar más en España, no tengo problema (dinero principal no de España) pero ya está bien de callar por miedo».

De este modo, Castro opina con firmeza sobre Sánchez, dejando claro que la prioridad debería ser el bien común del país. Además, termina con un nuevo mensaje dejando claras sus prioridades: «Y con todo os digo algo. Decir lo que se piensa nunca debe ser motivo de temor. Temor es que te falten los tuyos, lo demás está bien todo».