Ferreras arremete contra Pedro Sánchez por su respuesta al escándalo de Santos Cerdán: «Raquítica, pobre y deficiente»

Tras la publicación del informe de la UCO que sitúa a Santos Cerdán, hasta ahora secretario general de Organización del PSOE, como gestor de los pagos vinculados a la trama Koldo, y como responsable de un pucherazo en las primarias que tuvieron como ganador a Pedro Sánchez en 2014, el exnúmero 3 del partido dimitió de todos sus cargos.

Estos acontecimientos provocaron una oleada de reacciones y no tardó en llegar la intervención del presidente del Gobierno, a través de una rueda de prensa, en la que habló sobre lo ocurrido con Cerdán.

En ella, Sánchez pidió perdón a la ciudadanía en repetidas ocasiones e informó de las medidas que había decidió tomar ante el nuevo escándalo por corrupción: realizar una auditoria externa de las cuentas del partido que encabeza además de una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal que presentará ante el próximo Comité Federal.

Sumado a ello, confirmó que no tiene intención de adelantar las elecciones ni de dimitir de sus cargos, reiterando que no debía haber confiado en Cerdán y que se trata de una enorme decepción. Con esta reacción de Pedro Sánchez, muchos consideran que no son medidas suficientes y que se trata de una respuesta muy pobre para la magnitud de lo ocurrido.

Ferreras, duro contra Sánchez por sus declaraciones tras la dimisión de Santos Cerdán

Uno de los que se ha sumado a este parecer ha sido el director de 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras, quien ha calificado la reacción del presidente del Gobierno ante el escándalo relacionado con Santos Cerdán como «muy simple», «absolutamente raquítica, pobre, insuficiente o, mejor dicho, muy deficiente».

Ferreras criticó que Sánchez no haya optado por medidas más contundentes como el adelanto electoral, una moción de confianza, una remodelación del Gobierno o, incluso, la dimisión. También señaló que el presidente sigue aplicando su «manual de resistencia», consistente en aguantar «pase lo que pase y salga lo que salga».

El presentador expresó que para el PSOE lo que queda de legislatura podría convertirse en un «calvario de dolor, conmoción y pavor», ya que la investigación apenas acaba de comenzar, opinando que el «goteo de este desastre puede llegar a ser un tsunami. Y un tsunami no se puede afrontar con un 'ya me he puesto el bañador con la dimisión de Cerdán'».

Ferreras recuerda las palabras de Sánchez a Rajoy con el 'caso Bárcenas'

Además, ha recordado cuando se dio una situación similar cuando el PP estaba en el poder antes de Sánchez: «Rajoy se fue con un tesorero manchado, Bárcenas. Sánchez tiene dos secretarios de Organización, dos, las personas más importantes del partido que se han estado repartiendo la pasta de comisiones de obras y de manera pornográfica».

Ferreras quiso recordar las palabras que Sánchez dedicó en su día a Rajoy ante la situación descrita, asegurando que «ante la corrupción, con pedir perdón no basta», una declaración que ahora él mismo ha representado, faltando a sus propias consideraciones ante un caso de corrupción en su partido.