Un gallego visita Barcelona y no se corta al opinar sobre los catalanes: «Fue bastante feo»

Cada persona puede tener diferentes experiencias a la hora de visitar una ciudad. Para lo que algunos ha sido un viaje increíble, para otros, en cambio, ha sido una completa decepción.

España está llena de lugares únicos. Cada comunidad autónoma tiene su cultura, sus costumbres y sus tradiciones. Se trata, además, de un país muy rico en lo que al léxico se refiere. Y es que la historia y la geografía han contribuido a que existan una gran cantidad de palabras y expresiones.

Aunque el español es la lengua oficial, en algunos puntos también se habla euskera, gallego, valenciano o catalán. Esto, a priori, es positivo y hace que sea un territorio con una gran diversidad. Sin embargo, también ha dado lugar a un conflicto sociolingüístico, lo que ha provocado que esas personas que se han desplazado a estas zonas lleguen a vivir situaciones de lo más desagradables.

Esto es lo que le ha sucedido a un gallego. El hombre ha estado en Barcelona por trabajo. Tras su estancia allí, ha opinado sin tapujo sobre los catalanes y ha dicho lo que muchos piensan sobre los ciudadanos de esta región.

La experiencia de un gallego con los catalanes

En primer lugar, el hombre ha querido dejar claro que cuando una persona llega a Galicia, no se le dirige la palabra en gallego. Ni en la calle ni en un contexto laboral. «Si es de Argentina, de Las Palmas de Gran Canaria... no tiene sentido. Sabemos hablar castellano y vamos hablar en castellano», añade.

No obstante, asegura que en Barcelona esto no es así. Cuenta lo sucedido con detalle: «Es un poco chocante escucharlo todo en catalán y que no se inmuten. Que tú preguntes por un término y digan: '¿Cómo se dice en español'?».

El ciudadano declara que no tiene ningún problema con el catalán. «Simplemente es un tema de educación y es algo que nos impactó a todos los que estábamos en la reunión. No generalizo, pero fue bastante feo. A mí no se me ocurriría hacerlo», sostiene.

Por último, el gallego lanza un consejo. «Hay que abrazar a la gente que viene de fuera y no imponerles algo que no saben», concluye.