Pregunta a varios catalanes qué opinan de los madrileños y no se cortan al responder: «La gente es...»

Es bien sabido que las relaciones entre madrileños y catalanes son complejas. Y es que estas han estado marcadas históricamente por una mezcla de rivalidad, diferencias culturales y tensiones políticas.

Aunque no se puede afirmar que todos se lleven mal, lo cierto es que estos factores han dado paso a fricciones y a estereotipos mutuos. Sin embargo, simplemente se trata de una generalización, ya que hay muchos ciudadanos de Cataluña que viven en la capital o al revés. Además, seguro que muchos de ellos tienen amigos e, incluso, familiares que son de la otra región.

Para comprobar esta enemistad, el joven conocido en TikTok como Dele ha salido por las calles de Barcelona para preguntarle a los catalanes qué opinan de los madrileños. Ninguno se corta al responder.

Lo que opinan los catalanes de los madrileños

«Estoy en Barcelona y voy a preguntarle a los catalanes qué opinan de los madrileños», ha explicado Dele. El primer chico con el que se topa reconoce que solo ha estado un par de veces en Madrid. No obstante, tiene una idea muy clara: «La gente es maja, pero los madridistas me dan una pereza... Me dan asco. Veo el Bernabéu y digo 'qué asco'».

Lo mismo piensa otra chica. «Son buena gente. Realmente son amables, pero los que son del Real Madrid no. Força Barça», declara.

Un joven considera que los madrileños son simpáticos. En cambio, es tajante sobre la ciudad. «No me gusta», indica.

Lo cierto es que no todos los catalanes han hablado mal sobre los ciudadanos de esta comunidad autónoma de España. «En general bien. No he tenido ni buenas experiencias ni malas», expresa una mujer. «Considero que son una gente estupenda. Siempre que he ido allí me han tratado genial y nunca he tenido problemas», asegura otro chico.

Una joven pone en valor varias cualidades de los madrileños que, según ella, los catalanes no las tienen. «La gente es super abierta. Aquí es más cerrada. Y son muy guapos. Les gusta mucho la cerveza y eso está muy bien», sostiene.

El último hombre opina igual: «Los madrileños me caen muy bien. Siempre me ha parecido una ciudad super enérgica, con gente super simpática. Muy bien».