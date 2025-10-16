Una estadounidense que vive en España ve el desfile de las Fuerzas Armadas y opina sin filtros sobre nuestros uniformes militares: «Una banda escolar»

Uno de los grandes atractivos del Día de la Hispanidad en España es el tradicional desfile militar del 12 de octubre. Cada año, miles de personas se reúnen en Madrid para ver pasar a los soldados, los tanques y los aviones en un espectáculo solemne. ... Pero ¿cómo lo ven quienes no han crecido con esta tradición?

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok @sophiegrayinspain, una estadounidense que vive en España y tiene familia militar. En su cuenta ha compartido su opinión sobre el desfile de este año y ha analizado los uniformes de las distintas unidades.

«Soy estadounidense viviendo en España con novio andaluz y pasé el Día de la Hispanidad viendo la tele para ver el desfile militar en Madrid», cuenta Sophie, que asegura haber visto algunos de los uniformes más elaborados de su vida y se ha animado incluso a hacer un ranking.

Sus uniformes favoritos del desfile

En el número 5 coloca a la Guardia Real, a la que compara con «una banda escolar estadounidense», aunque destaca los cascos como «muy, muy interesantes». En el número 4 menciona el de la Brigada Paracaidista, del que resalta el pico y el hacha a la espalda.

En el número 3 sitúa a la Legión, que le parece todo un espectáculo. «Vuelven los sombreros con punta, pero lo mejor, camisa abierta hasta el pecho, y marchan a 160 pasos por minuto, y encima con una cabra corriendo a su lado como si fuera un Pokémon».

Su número 2 es para los uniformes blancos de montaña, que le parecen de otro mundo: «esquís en la espalda, tipo X-Games», comenta entre risas. Y en el número 1 sitúa a los Regulares de Ceuta y Melilla, cuya capa colorida la deja sin palabras: «parecen los Avengers versión española».