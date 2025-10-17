Suscribete a
Llega en patera a Canarias y acaba trabajando como celador en una parroquia de Barcelona: «Estuve tres días en el mar»

Desde que desembarcara en Tenerife con tan sólo 21 años, la vida de Dabo Balang cambió por completo, según contó en una entrevista para COPE

Un senegalés llega en patera a Canarias y acaba trabajando como celador en una parroquia de Barcelona
Un senegalés llega en patera a Canarias y acaba trabajando como celador en una parroquia de Barcelona EFE/INstagram
Cada año llegan a España miles de inmigrantes irregulares que se juegan la vida en el mar con la esperanza de encontrar una vida mejor en nuestro país. Uno de los que lo ha conseguido fue Dabo Balang, un senegalés que dejó su ... tierra natal hace más de 10 años para tomar una patera desde Marruecos que le llevara hasta Canarias y que cuenta con una de las historias de superación más emocionantes.

