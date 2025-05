Una estadounidense que vive en España, boquiabierto por algo que en los restaurantes de aquí se ve como lo más normal: «Me sorprende que...»

Cuando uno visita otro país, hay muchas cosas que pueden sorprender: los gestos cotidianos, los horarios, los saludos o incluso el volumen con el que se habla. No se trata solo del idioma, sino de adaptarse a una cultura diferente que, en ocasiones, no parece tener ningún sentido desde la lógica del lugar de origen. Es lo que le ha ocurrido a Bill Conry, un estadounidense que, en su visita a España, no ha podido ocultar su sorpresa ante algo que ocurre en los restaurantes y que aquí se ve como absolutamente normal.

El estadounidense ha compartido su experiencia a través de un vídeo en TikTok en el se le puede ver junto a su pareja en un restaurante de Bilbao a las 20.00 horas, completamente vacío. «Hello», suena de fondo con la voz de Adele, como una forma irónica de mostrar que no hay ni un alma en el local, más allá de los propios trabajadores.

Y es que, para quienes vienen de países como Estados Unidos, donde lo normal es sentarse a la mesa a eso de las 19.00, el ritmo vital español resulta desconcertante. Bill y su pareja entraron al restaurante a una hora que, en su país, rozaría ya el final de la cena, y sin embargo, parecían haber llegado antes incluso que el primer turno de comensales. Esta escena, aparentemente anecdótica, revela un choque cultural que muchos extranjeros experimentan al llegar a España. La vida aquí transcurre a otro ritmo. Se desayuna más tarde, se come pasadas las 14.00 y se cena, muchas veces, pasadas las 21.30. En algunas regiones, incluso más tarde. Por eso, algunos usuarios han comentado con humor cosas como: «Casi te cruzas con los de la merienda» o «Me sorprende que ninguna mesa esté de sobremesa del mediodía».

¿En qué ciudad del mundo se puede reservar para cenar más tarde?

Aunque la cultura de la cena tardía es una seña de identidad de España, especialmente de ciudades como Madrid, lo cierto es que no es la capital mundial de las cenas nocturnas. Un estudio publicado por la revista especializada 'Chef's Pencil', que analizó miles de datos de reservas en restaurantes de 89 países, situó a la capital española en un más que respetable quinto puesto mundial en cuanto a horarios de cena más tardíos.

Noticia Relacionada Una estadounidense que vive en España explica lo que no soporta de la gente de nuestro país J. M. España es uno de los países más admirados del mundo, pero siempre hay quien encuentra algún detalle que le chirría

Por delante están lugares como El Cairo, donde reservar mesa pasada la medianoche no es algo raro. Le siguen Yedda, en Arabia Saudita, y las dos grandes urbes de la India: Nueva Delhi y Bombay, donde el ritmo gastronómico se prolonga hasta bien entrada la madrugada. En estas ciudades, no solo se puede cenar tarde, sino que la vida nocturna gira en torno a ese hábito, alimentada por una mezcla de tradición, clima cálido y costumbres locales que favorecen los horarios flexibles.