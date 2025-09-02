Una española que vive en Finlandia explica lo que hacen con los niños en el primer día de colegio en este país: «Se les asigna...»

El sistema educativo de Finlandia es reconocido internacionalmente por su excelencia y ha sido objeto de admiración y estudio en todo el mundo. Los estudiantes finlandeses suelen ocupar los primeros lugares en diversas evaluaciones globales, gracias a un modelo que prioriza el bienestar del alumno y el aprendizaje integral.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok @anna.matea, una española que reside en Finlandia. En uno de sus videos más recientes, esta madre ha compartido lo que hacen los niños más pequeños el primer día de clase en las escuelas finlandesas, resaltando cómo este detalle puede ser clave en el éxito de su sistema educativo.

Anna explica que en las escuelas finlandesas, al comenzar preescolar, los niños pequeños reciben la ayuda de «padrinos» o «madrinas», que son alumnos de quinto curso a los que les quedan dos años en la escuela primaria. «Se hace una pareja», comenta, añadiendo que este tipo de acompañamiento se implementa con la idea de facilitar la adaptación de los más pequeños a la vida escolar.

«Esto no quiere decir que los más mayores vayan a estar con ellos en clase y les van a enseñar. Para nada. Es básicamente una manera de crear lazos entre los niños, los ayudan a socializar con el resto de alumnos», aclara la usuaria. Según ella, esta práctica contribuye a que se forme una comunidad fuerte dentro de la escuela y fomenta un ambiente de respeto y compañerismo, independientemente de la edad.

«Fomenta el sentido de comunidad»

«Nuestra escuela es muy pequeña y de esta manera se crea un lazo y una sensación de comunidad muy muy fuerte, de respeto y de que nadie es más o menos por ser más mayor o más pequeño. Todos los alumnos son iguales, todos tienen derecho a lo mismo», subraya.

«El vínculo que se crea es tan fuerte que, incluso después de que los más mayores dejen el colegio, si de repente se encuentran, por ejemplo, en invierno en la pista de patinaje, ese vínculo sigue ahí, continúan siendo amigos, con todos esos años de diferencia», añade.

Para Anna, este sistema es insuperable, ya que fomenta la creación de una comunidad sólida desde el primer día de clases. Aunque reconoce que la familia tiene un papel imprescindible en la educación de los niños, también señala que ciertos valores, como el sentido de comunidad, se enseñan mejor en la escuela. «Llegar a un lugar nuevo y tener ya esa comunidad es impagable«, concluye.