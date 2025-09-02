Una profesora española explica por qué los estadounidenses tienen miedo de ir a las universidades de nuestro país

No es extraño que, cuando nos mudamos a otro país, podamos sentir alguna que otra diferencia con nuestra región de origen. Los choques culturales son una realidad con la que muchos inmigrantes tienen que lidiar a diario, intentando adaptarse a situaciones a las que no están acostumbrados porque no han convivido con ello habitualmente.

Para los estudiantes estadounidenses que deciden dejar el país norteamericano y probar suerte en las universidades españolas también suceden algunas de estas situaciones. Y es que poco tienen que ver las costumbres que siguen los alumnos nacionales frente a los extranjeros y, en algunas ocasiones, esto puede generar incluso quejas, inseguridades e incluso miedos irracionales.

Así lo ha contado Rocío Jiménez (@elchoudero en TikTok), una profesora de español que vive en Estados Unidos y que conoce muy bien cuáles son los grandes choques culturales que viven sus estudiantes cuando viajan a nuestro país. La joven, que sabe de primera mano cómo son los campus en ambos países, ha desvelado cuáles son los mayores «miedos» y «choques culturales» de los norteamericanos al acudir a una universidad en España.

Los mayores «choques culturales» de los estudiantes estadounidenses en España

En primer lugar, la docente ha explicado que una de las mayores quejas que ha recibido por parte de sus estudiantes ha sido «la falta de fuentes para rellenar las botellitas» que hay en nuestro país. «Aquí en Estados Unidos sí que es verdad que vayas donde vayas hay fuentes para rellenar las botellas y en España no es tan común», ha señalado la joven, que ha comprobado que, aunque en la facultad sí hay fuentes, cuando salen del recinto «ellos se tienen que comprar su agua y de eso se me quejaban».

No es el único inconveniente que han destacado en las universidades españolas, pues la moda también ha supuesto todo un reto para los estudiantes estadounidenses. Y es que, según Rocío, ellos no están acostumbrados a usar «pantalones de pitillo»: «En especial en los hombres, no les gusta nada. De hecho, uno de mis estudiantes se compró unos pantalones de pitillo y todas las muchachas iban haciéndole bromas acerca de sus pantalones. Cero, no les gustan», ha asegurado la profesora.

El motivo por el que los estadounidenses «tienen miedo» a las universidades españolas

Por último, esta creadora de contenido también ha explicado que los estadounidenses no se sienten nada seguros al vestirse para ir a clase: «Ellos describen cómo vamos nosotros los españoles a la universidad como un fashion show. Están acostumbrados a ir con ropa más deportiva», ha reconocido la joven, explicando que «muchos de ellos tienen miedo de ir a la universidad e ir poco arreglados y que se note que no son de allí».

Muchos usuarios han coincidido con estas opiniones que ha expresado la profesora de español en este vídeo de TikTok, donde acumula casi 3.000 'likes' y más de 180 comentarios. Según han explicado algunos de estos, en Estados Unidos «van prácticamente en pijama»: «Hay cada uno que dan ganas de decirle 'mírate en un espejo antes de salir a la calle'», ha reclamado otro de estos internautas.