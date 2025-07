Una española que está de au pair en Estados Unidos enseña el coche que le da su familia: «Pensaba que sería...»

Ante la falta de oportunidades en España, muchos jóvenes deciden pasar una temporada en el extranjero para mejorar idiomas y ganar experiencia. Una de las fórmulas más comunes es la de au pair, que consiste en cuidar a los hijos de una familia a cambio de alojamiento, manutención y una pequeña paga semanal.

Este es precisamente el caso de la usuaria de TikTok @zairainusa, una joven española que comparte su experiencia como au pair en Carolina del Sur a través de sus redes sociales. En uno de sus vídeos más recientes, la joven ha enseñado el coche que su familia de acogida le ha dejado para moverse por la zona.

Al comienzo del vídeo, la joven entra en el garaje para mostrar el vehículo. Se trata de una RAM 1500 Quad Cab de 2014, un modelo típico en los barrios residenciales de norteamerica. Zaira se acerca a la camioneta y enseña tanto el exterior como el interior del vehículo, sorprendida todavía por el tamaño.

Entre todas las características del coche, Zaira señala que las ruedas son enormes, pero que eso le da más seguridad porque los demás coches la ven con claridad cuando circula. Añade que en la parte trasera del vehículo, bajo la cubierta del cajón, puede incluso meter una tabla de paddleboard si decide ir a la playa.

Reacciones en los comentarios

El vídeo de la joven ha alcanzado cierta repercusión y a fecha de esta publicación acumula nada menos que 19.000 'me gusta' en TikTok. Como suele suceder en estos casos, cientos de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre diferentes aspectos de la publicación.

«Una pregunta, ¿cómo llevas lo de conducir eso? O sea, no es una crítica, es curiosidad, yo no me veo capaz para algo tan grande», «Una familia de clase media que se permite au pair, tres o cuatro coches en casa y luego en España seguimos negando lo bien que viven…» o «cuando ha dicho que iba a enseñar el coche, me imaginaba una Citroën c3 del 2006 con el embrague tiritando. Y me saca una RAM que literalmente pasa por encima de mi A3», son algunos de los comentarios más destacados.