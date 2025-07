Una española que vive en Estados Unidos explica por qué ir al médico en este país le produce miedo: «Me dijeron que tuviera cuidado»

Vivir en el extranjero es una aventura repleta de aprendizajes y desafíos. Acostumbrarse a nuevos horarios, costumbres, idiomas y estilos de vida puede requerir tiempo, paciencia y una buena dosis de flexibilidad. Pero si hay un ámbito que genera inseguridad a muchos expatriados, es el sistema sanitario. La barrera del idioma, el coste de las consultas, las diferencias culturales en la prescripción de medicamentos y, sobre todo, la incertidumbre ante lo desconocido, pueden convertir una simple visita médica en una experiencia cargada de estrés. Y eso es justo lo que le ocurre a Marta Rodríguez, una joven española que vive en Estados Unidos y que ha compartido, a través de su cuenta de TikTok, 'martarodrigzg', por qué ir al médico le produce miedo en el país estadounidense.

«Me da miedo cada vez que tengo que ir al médico y me recetan pastillas aquí en Estados Unidos», confiesa Marta en uno de sus vídeos. «Estos son los típicos botes de pastillas aquí, ¿vale? De película», dice, mientras enseña los característicos envases naranjas con tapa blanca que tantas veces se han visto en las series y películas estadounidenses.

La razón de su miedo

La joven relata que su desconfianza hacia la medicación comenzó con una advertencia de la familia con la que vive: «La última vez que me recetaron una pastilla, me dijo mi host dad: 'Ten cuidado con esas pastillas, no te las tomes y si ves que no la necesitas porque, en plan, te hacen adicta'». Marta asegura que ese comentario la dejó desconcertada, y aunque en ese momento solo se trataba de un postoperatorio dental, decidió no terminar el tratamiento.

Pero su sorpresa no se quedó ahí. En lugar de recibir una caja entera, como suele ocurrir en España, recibió un número exacto de pastillas: «Te vienen en los botecitos estos y te tienes que tomar dos al día durante cinco días, pues te ponen cinco pastillas, no te ponen más, para que tú no te puedas tomar todas las que quieras». Marta no critica la medida, pero sí reconoce que le resulta desconcertante comparado con lo que ocurre en nuestro país: «En España vas y te compras un paquete. Si no se te acaba el paquete, pues ahí lo tienes para la próxima».

Recientemente, ha vuelto a tener que acudir al médico. Esta vez por una infección de orina. Le recetaron antibióticos y, al tomar la primera dosis, la experiencia volvió a ser incómoda: «Me da un miedo porque es que, encima, ahora tengo infección de orina, me han recetado unas pastillas, también unos antibióticos. Ayer me la tomé. Hoy me he levantado así, zombi, en plan, no sé dónde vivo, no sé dónde estoy y he dicho: '¿Serán las pastillas?'. Tengo miedo, pero me las tengo que tomar porque tengo infección de orina y me duele un montón, pero es como wow, ahora entiendo todo».

«Yo no tengo ni idea de nada, ¿vale? Yo estoy diciendo lo que a mí me ha dicho mi host dad y a lo mejor estoy exagerando un poco, pero es que cada vez que me mandan una pastilla y me las tomo no soy persona, no existo, desaparezco», concluyó la española.