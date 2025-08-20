Una enfermera española que vive en Noruega, atónita con las costumbres higiénicas de los hospitales de allí: «Las camas no se cambian»

Una enfermera española que vive en Noruega, atónita con la higiene que hay en los hospitales de allí: «Las camas no se cambian»

En los últimos años se ha convertido en una realidad cada vez más habitual que profesionales sanitarios españoles estén pensando, o dando el paso, de marcharse al extranjero en busca de mejoras profesionales. Noruega es uno de esos destinos predilectos por estos perfiles porque suele ofrecer buenos salarios y beneficios laborales, como vacaciones siempre pagadas o horarios mejor regulados.

Todo eso en unos entornos en los que a priori hay menos carga de trabajo y mayor respeto por los descansos. Esto encanta a los jóvenes españoles que al acabar los estudios a menudo se encuentran con precariedad, contratos temporales o parciales y necesidad de cambios constantes de hospital y/o ciudad. Una vez en Noruega, eso sí, muchos han celebrado la nueva vida pero también se han sorprendido con muchas de las prácticas sanitarias rutinarias allí.

Esto es lo que le ha pasado a Alejandra García Flores, una enfermera de quirófano que lleva un tiempo instalada en Noruega y que ha colgado varios vídeos en su TikTok (@masmediaale) sobre su día a día trabajando allí. Ahora, supera las 328.000 visualizaciones con una publicación en la que cuenta algunas curiosidades de cómo son las hospitalizaciones allí. «Flipando con las rutinas del hospital», asegura ella.

«Una cochinada»

«Una de las cosas que más dejó shock cuando vine a este país es que en el hospital las rutinas que hacemos en España no son igual que aquí», avisa ella, que comenta que le «chocó mucho porque la higiene para nosotros es súper importante y es algo básico» y da a entender, antes de dar los detalles, que no ocurre lo mismo en Noruega.

Así, Alejandra confirma que «aquí no cambian las camas todos los días, no lavan a los pacientes todos los días». La enfermera especifica que estas prácticas se llevan a cabo «si ellos quieren» y que puede haber casos como alguien con demencia que diga que no se quiere bañar y que, si él lo pide, no acaba siendo bañado.

Sobre las sábanas, la joven concreta que no es que exista un protocolo que diga que «las camas no se cambian» porque se renuevan cada 'x' días. «Las camas se cambian si el paciente quiere o la enfermera o auxiliar del momento quiere cambiarlo», detalla ella. «Es una cochinada», comenta Alejandra, que incide en que por esta práctica, y como muchos pacientes comen allí, a menudo hay migas o restos de comida.

Para las mantas, asegura que se utilizan los típicos nórdicos con sus fundas y que en algunos hospitales los encargados de limpiarlos, porque también se ensucian, son los profesionales sanitarios, porque el servicio de limpieza está para fregar el suelo y las estancias. En este sentido, incide en que en el hospital en el que trabaja actualmente el servicio pasa a diario para limpiar el suelo, «pero no os creáis que las camas ni las mesillas de noche ni los armarios».

«O sea... la higiene brilla un poco por su ausencia», sentencia ella, que apostilla que «lo curioso de todo es que increíblemente no hay tantas infecciones» por lo menos en la planta que conoce, que es la de trauma. «Para mi esto es un 'shock'», acaba ella el vídeo, no sin confesar que ella es «muy maniática de la limpieza y la higiene de los pacientes».

El vídeo acumula ya más de 900 comentarios y dudas de todo tipo. «¿Hasta qué punto puedes obligar a un paciente a ducharse?», se pregunta una usuaria. «Puede que sea porque no hace tanto calor y eso hace que no proliferen las bacterias, virus..», añade otro internauta. «En Francia igual igual, la sanidad está muy bien pero la higiene nada», incide otro anónimo.