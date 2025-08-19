Un español que vive en Malasia confirma cuánto cuesta comprar una vivienda nueva allí: «Todos los muebles están incluidos»

Malasia es un destino que, aunque no ofrece tantos atractivos turísticos populares como sus países vecinos, suele ser una perfecta zona asiática a la que mudarse para vivir. En efecto, cuenta con un nivel de vida bajo, buenas infraestructuras y ciudades cómodas y bien ubicadas, una sociedad con un buen nivel de inglés y oportunidades laborales tanto para trabajar 'in situ' como a remoto.

Adri y Helena son una pareja española que trabajan en el sector de viajes, especialmente en el sureste asiático, y que tienen precisamente su residencia fijada en Malasia, que ellos consideran «el país más infravalorado» de la zona porque, entre otros aspectos, ofrece lujos de forma muy accesible y tiene comida muy económica y múltiples atractivos, tanto en ciudades como en zonas más rurales.

Así, ambos han contado en su cuenta de TikTok (@whereveryoutravelling) cómo es la vida allí y han explicado, entre otros aspectos, cómo es el edificio en el que viven cerca de Kuala Lumpur, con una pequeña tienda con productos básicos. Ahora, han subido un vídeo relatando cuánto vale una casa allí y la cuestión está interesando y mucho, hasta el punto de que la publicación supera las 823.000 visualizaciones.

¿Caro o barato?

Adri ha hecho el vídeo a costa de una nueva promoción que acaban de hacer muy cerca de la urbanización en la que viven, en la ciudad e Melaka. «Estamos solo a dos horas de Kuala Lumpur, o sea que es muy buena zona», avanza él, antes de desvelar que uno de los jóvenes que trabaja en la promoción les ha enseñado dos pisos.

El joven muestra algunas imágenes del piso en cuestión y no tienen nada de envidiar: Acabados en madera, grandes salones con ventanales, dormitorios con vestidor o baños con acabados de mármol, terraza y una decoración muy moderna. «Es tipo estudio y está por 55.000 euros pero no tiene cocina: está dedicado más para inversores y luego alquilarlo a turistas», explica él.

La pareja pudo ver otro piso, «más para vivir». Como se ven en las imágenes, esta segunda opción cuenta con amplio comedor, un dormitorio con una bañera y spa con jacuzzi y con vistas al mar, dos baños... Adri confirma que «este piso está muy bonito» y que además «todos los muebles están incluidos. Es una locura». Eso implica, entre otros, camas, sofás, butacas o taburetes de cocina, que parecen ser de gran calidad.

«Este piso con una habitación, dos baños, el comedor y todo amueblado está en unos 700.000», sentencia él. En la publicación deja por escrito que son unos 155.000 euros. «¿Es caro o barato?», acaba él la publicación, que ha despertado mucho interés. Muchos internautas se han preguntado por los sueldos en Malasia así como por la seguridad de la zona y muchos han cuestionado que una distancia de dos horas de la capital sea una buena opción.