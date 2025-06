Una colombiana que vive en España, dura con los que vienen a buscar trabajo a nuestro país: «Seamos honestos...»

España es un excelente país de acogida por su calidad de vida y facilidades para tejer y reforzar la situación familiar. El buen clima acompaña en el día a día, que seguramente no es tan frenético como en otros países punteros y que tiene un ritmo más tranquilo. Además, el país tiene buenas oportunidades de empleo, especialmente en sectores como la hostelería, agricultura, turismo, tecnología y servicios.

Aunque a nivel de sueldos hay otros destinos más interesantes, lo cierto es que la combinación entre vida profesional y personal compensa a muchos. Y el idioma también es un aliado para muchos, motivo por el que muchos migrantes, por ejemplo de Suramérica, llegan a España buscando mejores oportunidades laborales o condiciones de vida más estables que en sus países de origen.

Esto es lo que está haciendo Evelyn, una joven de 25 años que se acaba de instalar en Valencia y que, en su TikTok @unapaisaenespana, ha explicado que es psicóloga aunque aquí en España ha empezado desde cero. En su cuenta está relatando lo difícil que ha sido para ella mudarse aquí y dejar a la familia, y a un hijo, en su tierra natal y ahora ha querido subir un vídeo con una reflexión sobre todos aquellos que han hecho o quieren hacer un cambio de vida como ella que se ha viralizado por su contundencia.

«Imponer lo que nosotros queremos»

Mientras va andando por la calle, Evelyn empieza la publicación lanzando mensajes típicos que suenan, como que en España no hay empleo ni pisos y que aquí está todo muy difícil y acto seguido es muy crítica. «Claro, porque queremos venir acá a imponer lo que nosotros queremos y como nosotros lo queremos«, espeta ella.

Así, ella ejemplifica con que «queremos trabajar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, queremos un pago de 2.000 euros y adicional a eso vivir en un piso completo en el primer momento en que llegamos». «Así no es: uno tiene que llegar aquí a buscar un mejor futuro de otras maneras», sigue ella, dejando claro que la idea de llegar y tenerlo todo fácil no es la que tiene que prevalecer.

La colombiana remarca que lo suyo es ir «paso a pasito, poquito a poquito» y que por este motivo muchos inicios deben ser «trabajando en el campo, cuidando a ancianos, cuidando niños y demás». «Uno acá vino a luchar, a trabajar en lo que nos toque mientras podemos llegar al punto de elegir», sigue ella.

«Entonces, seamos honestos: aquí sí hay trabajo, solamente que no en lo que queremos», sentencia Evelyn, que puntualiza que en España hay habitaciones y pisos, aunque posiblemente no como algunos quieran. «Estamos muy acostumbrados a la queja y a decir 'no hay' porque simplemente no salimos a buscar», añade ella, que acaba lamentando que muchos no se pongan a trabajar en lo que toque.

Unas 2.000 personas han comentado la publicación, que ha generado mucho revuelo. Algunos apuntan a que hay «explotación laboral», mientras que otro español, que reconoce que empezó también desde cero a trabajar, le reafirma que esto es «tal cual. Hoy en día todo el mundo quiere 2.000 euros y piso». «Quienes vienen a quejarse no sé a qué vienen, uno viene a salir adelante y también a apoyar a este hermoso país que nos abre puertas y nos acoge», responde Evelyn a un usuario.