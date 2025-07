Una colombiana que vive en España, contundente con cómo crían los padres a sus hijos en nuestro país: «Me parece increíble»

Muchos de los extranjeros que emigran a España lo hacen para poder mejorar a nivel personal, algo que se agradece especialmente cuando uno tiene familia e hijos. En general, las empresas españolas han mejorado en términos de conciliación y también hay que decir que la sociedad es mucho más abierta en estos campos.

Así, en los últimos años ha cambiado mucho cómo se afronta tener un hijo. Los permisos para sus progenitores han crecido y hay mucha más información y formación para prepararse para el parto pero también para el postparto y la crianza. Los padres, que históricamente eran secundarios por cuestiones culturales, también han ido cogiendo otros roles y papeles.

Este aspecto es uno de los que suele chocar a muchos de los que se instalan en España, como Laura Vargas. Ella es una colombiana de Santa Marta que lleva cuatro años viviendo en Madrid y que a través de su TikTok (@lau.vargas64) explica sus impresiones sobre su vida aquí. Su vídeo sobre la paternidad de los españoles supera las 311.000 visualizaciones en solo una semana.

«Quisiera que en Colombia fuera así»

«Es una cosa súper linda que veo en España que yo quisiera que en Colombia fuera así, porque es muy diferente», empieza ella la reflexión, incidiendo en que tanto por ser de allí, por ser mamá y también hija sabe perfectamente de qué habla y de su sorpresa al ver «el comportamiento de los papás con sus hijos de ser presentes de muchas maneras y acompañarles en muchos momentos».

Laura pone el ejemplo de la presencia de papás en los grupos de Whatsapp de la escuela o que ellos sean los encargados de llevarlos al colegio y de estar pendientes de sus extraescolares. «Desde que sales a al calle ves a un papá con un cochecito del bebé llevándolo, cambiándolo... Están muy presentes, es que no encuentro otra palabra, implicados...», destaca ella, dejando claro que ellos hacen cosas que en su país solo hacen las madres.

La colombiana deja claro que en su país «por supuesto que lo he visto pero no en la misma cantidad» y remarca que el hecho de que aquí lo tengan normalizado tantos hombres «me genera admiración, me parece precioso y me encantaría que llegáramos a ese nivel en Colombia». Laura remarca de la «importancia e impacto de por vida de tener ese acompañamiento de tu papá».

«Nuestra forma nuestra forma de relacionarte en familia es diferente allá y acá y hay cosas que admiro mucho de mi cultura», puntualiza ella. Así, destaca que sus compatriotas son muy familiares y cercanos mientras que «aquí la gente es mucho más independiente para algunas cosas que según yo deberían incluir a la familia». En todo caso, insiste en que la paternidad que ha visto aquí «me llena de ternura, me llena de admiración».

Así, la 'tiktoker' insiste en que «me parece increíble ver a tantos papás presentes en el colegio» e implicándose en su día a día. «No es que en Colombia no haya algunos papás presentes, sino que se maneja diferente donde las mamás están mucho más presentes en esos procesos», expone Laura, antes de insistir en que «a mí me parece ideal de cómo se maneja aquí y cómo están implicados».

«Es admirable y eso es diferente y me encanta», sentencia ella, que acaba el vídeo dejando claro, una vez más, que «tengo envidia de la buena» y confesando que «quisiera que eso se replicara en mi país», aunque es consciente de que «hay que cambiar algunas cosas por supuesto» para que eso fuera posible.