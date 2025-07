Una peruana que vive en España, tajante sobre la calidad del transporte público en nuestro país: «Es bastante...»

Todo aquel que vive lejos de casa sabe lo que es echar de menos las particularidades de cada región natal. La comida, el idioma o los acentos y los paisajes, por poner solo unos ejemplos, son motivo de morriña aunque también hay que destacar que los nuevos destinos también son fuente de nuevos gustos y costumbres que se llevan de por vida.

Solo hay que pensar en la cantidad de extranjeros que, tras visitar España o instalarse aquí, empiezan a cocinar tortilla de patatas o pan con tomate y a priorizar el aceite de oliva antes que la mantequilla, piropean nuestras persianas o incorporan nuestros horarios o costumbres como los dos besos al saludarse.

Ahora, una joven peruana, Nicolle, acaba de explicar en un vídeo lo que más echará de menos cuando se marche de aquí. Tras dos años y medio viviendo entre Barcelona y Madrid, en dos meses regresará a Perú y ha hecho este vídeo en su TikTok (@bluerivers99) que en solo unos días supera las 215.000 visualizaciones y en las que habla con mucho ímpetu de nuestro transporte público.

«Me estoy preparando»

«Cosas que voy a extrañar de España cuando me regrese a Perú», empieza ella su publicación, en la que destaca que cuando vuelva a casa «sé que habrá cosas que me van a chocar, así que me estoy preparando literalmente». Por todo ello, Nicolle se ha hecho una lista con 30 cosas que va a extrañar.

En ella aparecen las patatas bravas, que considera que son lo mejor de la gastronomía española, «cruzar la calle sin miedo a que el coche no frene», la cadena de supermercados Mercadona y sus productos de higiene personal y cuidado o el «agua del grifo de Madrid», dejando claro que la dejó impactada y que la de Barcelona es peor.

Nicolle también menciona, en quinto lugar, al transporte público. «Bastante eficiente: excelente el Metro, excelente el bus, más o menos los Ferrocarriles de Barcelona... pero increíble», asegura ella con contundencia. La peruana habla también de sus bares y terrazas de toda la vida, que considera espectaculares, y de cómo las usamos aquí, tomando cervezas pero sin acabar borrachos y sabiendo que «no te van a robar».

Por otro lado, la joven aplaude la aplicación Vinted y las tiendas de Humana para poder comprar ropa de segunda mano, que para ella son «increíbles». Nicolle sigue su enumeración y asegura que el hecho de caminar en Madrid o Barcelona «es un cuadro», viniendo a decir que es muy bonito, «sobre todo en Barcelona». «Cualquier ciudad de España tiene unas calles preciosas y que además »es muy seguro a cualquier hora«.

«Mi novio. Tenía que mencionarlo, sino me iba a matar», acaba ella el vídeo con un guiño divertido. Nicolle promete más partes para acabar de exponer todo lo que echará de menos de España y de momento sus seguidores ya le han contestado con muchos comentarios relacionados con la gastronomía y debatiendo sobre si las bravas son el mejor plato nacional.