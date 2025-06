Una inglesa que vive en España, contundente con el estilo de vida que llevamos en nuestro país: «No puedo aguantar»

Mudarse y empezar un nuevo camino en otro país no es nada fácil. La persona debe encontrar un hogar, un trabajo y un grupo de amigos en el que estar a gusto. Sin embargo, una de las tareas más complicadas es adaptarse a unas costumbres totalmente diferentes a las conocidas hasta ahora.

Cada territorio es distinto y, por lo tanto, sus normas también. Esto hace que aquellos que toman la decisión de trasladarse a otra ciudad experimenten una gran cantidad de choques culturales.

Esto es lo que le ha ocurrido a Anna, una inglesa que reside en España desde hace casi dos años. Se encuentra, en concreto, en Madrid y se ha vuelto muy conocida en TikTok por contar cómo es su día a día en la capital.

Durante su estancia en aquí, ha podido descubrir cómo es la sociedad española y qué es lo que nos caracteriza. En uno de sus últimos vídeos habla sobre lo que más le llama la atención de nuestro estilo de vida.

Una inglesa que vive en Madrid alucina con el estilo de vida de los españoles

Anna ha mencionado tres cosas que hacen los españoles que le dejan alucinada. «Me cuesta acostumbrarme», sostiene. La inglesa indica que ella ha crecido en un país muy distinto, por lo que adaptarse no le está resultando nada sencillo.

Lo primero que menciona son los saludos besando las mejillas. «En Inglaterra no hacemos eso. Entre amigos no abrazamos y en una situación más formal nos damos la mano o simplemente decimos 'hola'», explica. La joven asegura que «ha tenido situaciones un poco incómodas».

Lo que también menciona la chica es la hora a la que se cena en los hogares de España. «No puedo. Nosotros cenamos a las 19.00 horas o 19.00 horas. Las 19.30 horas es tarde. Aquí es sobre las 22.00 horas. No sé cómo lo hacéis. ¿No os estáis muriendo de hambre? No estoy juzgando nada, pero yo no puedo aguantar», comenta.

Por último, a Anna le sorprende que las vacaciones en nuestro país sean en agosto. «Cuando me mudé, que fue en ese mes, todas las tiendas estaban cerradas. En Inglatarra no hacemos esto, aunque deberíamos. Me encanta. Creo que los españoles saben lo que hacen», concluye.