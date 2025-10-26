Suscribete a
Un cocinero del Ejército español desvela el alimento que siempre comen en las maniobras: «Nos interesa que los chavales...»

El cabo primero Simón Font, conocido como 'Cabo Cook', está revolucionando las redes con sus recetas

Cabo Cook
Cabo Cook instagram

El cabo primero Simón Font, conocido como 'Cabo Cook', está revolucionando las redes con sus recetas que acumulan miles de seguidores. Este soldado de 40 años dice ser el nieto de Emilio López, el que introdujo la fideuá. Gracias a su saber hacer con ... los fogones ha conseguido que sus superiores le permitiesen experimentar con la cocina de campaña y de paso dejar sus secretos culinarios en internet.

