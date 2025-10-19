El chef José Andrés explica su truco para que las judías verdes con patatas sepan mejor: hay que añadir esta especia

Las judías verdes con patatas forman parte de la gastronomía típica española. Este plato, hecho a base de ingredientes básicos y propios de la dieta mediterránea, no puede faltar en las casas de nuestro país.

Además, esta receta destaca por aportar ... una gran cantidad de beneficios para la salud. Tiene fibra, vitaminas de tipo C y K, antioxidantes e hidratos de carbono que nos dan energía durante todo el día. Su bajo contenido en grasas y su efecto saciante le convierten en una opción perfecto tanto para niños como para adultos.

Su elaboración no es demasiado complicada, pero es importante prepararlas bien para disfrutar al 100% de esta comida. Y es que, aunque algunos la adoran, otros la detestan. Sin embargo, el chef José Andrés tiene el truco para que las judías verdes con patatas sepan mucho mejor. Tan solo hay que añadir esta especia.

La especia que el chef José Andrés añade a las judías verdes con patatas para que sepan mejor

José Andrés indica que las judías verdes con patatas son «el plato nacional español». «Yo he crecido con ellas», asegura. Por ello, dedicó un capítulo entero de su programa de TVE para explicar paso a paso cómo las hace.

Lo primero que hay que hacer es conseguir todos los ingredientes. El chef español aclara cómo saber si una judía verde perona está bien. «Si se parten con facilidad, es una buena señal. También es muy importante ver el fruto que lleva dentro. No puede haber crecido mucho porque eso significaría que está vieja», comenta.

Asimismo, el cocinero avisa de que «siempre hay que quitarle los extremos» y el filamento que tiene en el borde. «Es muy fibrosa, lo que quiere decir que, aunque la estés hirviendo, esta parte se va a quedar dura. Un pedacito no pasa nada, pero cuando comes muchas judías así va a ser algo poco agradable», advierte.

Respecto a las patatas, José Andrés las ha cortado en pedacitos, más o menos del mismo tamaño, y las está cociendo en agua con un poco de sal. «Van a estar unos 16 minutos», señala. Cuando llevan la mitad, es el momento de añadir las vainas a la cazuela. Una vez completado el tiempo, saca los productos y los deja escurrir.

Respecto al emplatado, coloca las judías y patatas en un plato y les añade por encima un poco de agua de cocción. También pone unos cuantos trozos de jamón serrano y unas hojitas de perejil. Aunque así la receta ya es exquisita, José Andrés tiene la clave para darles un toque único y que adquieran un sabor mucho más rico. Su secreto es espolvorear un poco de pimentón de la vera. «A comer», concluye el prestigioso cocinero.