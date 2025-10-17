Roberto Leal indica el alimento que ha eliminado de su dieta para mantenerse en forma a los 46 años: «Sabía que no era bueno»

Hace años que Roberto Leal tomó la decisión de llevar un estilo de vida más saludable. Su transformación física se produjo justo después de terminar 'Operación Triunfo 2017', edición en la que él fue presentador. «No sé si estoy mejor ... o peor, pero lo que sí sé es que no he dejado de cuidarme durante todo este tiempo que ha pasado desde entonces. Y eso es algo que tengo que agradecer», declaró tras haber hecho el Reto Men's Health.

El periodista explicó que él «siempre había hecho deporte», pero esto le ayudó a hacer algunas modificaciones en su dieta. «Me metí en una disciplina y en una rutina de comer bien, de saber qué es lo que me va bien y lo que no, de priorizar ciertas cosas», reconoció.

Casi una década después, el de 'Pasapalabra' ha revelado algunos trucos que, a sus 46 años, le funcionan. «A mí esta ley del 80/20, de portarme bien durate la semana y pasarme un poco, siempre conscientemente, el fin de semana, me sienta fenomenal. Cualquier cosa llevada al extremo es una locura», comentó en abril de 2025 a la revista mencionada.

Por ello, Roberto Leal indica que tiene muy clara su dieta, pero si en algún momento le apetece algo, se lo come. «Yo ya sé que tengo que meter proteínas, hidratos, fibra y las cantidades. A partir de ahí, no me vuelvo loco. Si me tengo que comer una hamburguesa, me la como. Una pizza también», afirma. No obstante, lo que sí ha hecho es desterrar un alimento de su vida.

El alimento que Roberto Leal ha eliminado de su dieta para mantenerse en forma a los 46 años

En la entrevista para Men's Health, Roberto Leal explica que hay un alimento que ha eliminado de su dieta. «Aunque sabía que no era bueno, picaba algo de bollería. Y no te hablo de los dulces típicos, me encantan los bizcochos, ponía azúcar al café... No miraba. Al final, sin saberlo, te conviertes en adicto al azúcar», revela.

Para ocupar ese vacío, la fruta forma parte de su día a día. «Tomo más de cinco piezas y lo que hago es repartirlas. Me sacia mi lado goloso y no peco con productos menos sanos», comenta.

«Tomo café solo, sin leche y sin edulcorantes de ningún tipo. Reduje mucho el pan, que me gustaba comer todo con pan», detalla.