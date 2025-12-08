Un español visita un supermercado en Islandia y alucina con los precios: «Los turistas traen comida en la maleta porque cuesta más que el vuelo»

En su vídeo, Jesús explica que mucha gente viaja a Islandia con la maleta llena de comida porque «la comida cuesta más que el vuelo». Para salir de dudas, entra en un supermercado dispuesto a comprobarlo. «A ver si es tan caro como la gente dice», comenta al empezar.
¿Cómo son los precios en Islandia?
Las primeras cifras lo confirman rápido: unas pocas fresas por 800 coronas islandesas (5,45 euros), una baguette por 1.065 coronas (7,25 euros) o un bocadillo de jamón york y queso por 750 coronas (5,10 euros). El aceite de oliva en tamaño medio sube a 1.300 coronas (8,85 euros). Incluso unos fideos instantáneos cuestan 800 coronas: 5,45 euros. «Mari, qué caro es esto», lamenta mientras recorre los pasillos.
La lista continúa con unas láminas de jamón serrano por 500 coronas (3,40 euros) y un frasquito de tiburón islandés por 1.300 coronas (8,85 euros). Cada producto confirma la misma sensación.
Al final, muestra el precio de un desayuno sencillo —un par de rosquillas, agua y un zumo— que asciende a 2.000 coronas, unos 13,65 euros. «Islandia tendrá unas vistas espectaculares, pero cara es un rato», concluye en su publicación, dejando claro que la fama no es exagerada.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete