Suscribete a
ABC Premium

Un español visita un supermercado en Islandia y alucina con los precios: «Los turistas traen comida en la maleta porque cuesta más que el vuelo»

Islandia es uno de los países más impresionantes del mundo, pero su fama de destino carísimo hace que muchos se lo piensen dos veces

Una española de viaje a Islandia, impactada por el dinero que le ha costado coger un taxi en este país

Un español visita un supermercado en Islandia y alucina con los precios
Un español visita un supermercado en Islandia y alucina con los precios TikTok

Jordi Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Islandia es uno de los países más impresionantes del mundo. Sus paisajes parecen de otro planeta y el viaje suele ser inolvidable. Aun así, su fama de destino carísimo hace que muchos se lo piensen dos veces. ¿Es realmente para tanto?

Sobre este tema ... ha hablado el usuario de TikTok @jesusansal, un joven español que recientemente ha visitado el país y ha querido comprobar de primera mano, en un supermercado, si los precios son tan altos como se cuenta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app