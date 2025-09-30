El chef Dani García explica cómo cocina las lentejas para que queden cremosas: el truco está en hacer esto con el chorizo

Las lentejas son una de las legumbres más arraigadas a la cultura gastronómica de España. Símbolo de la cocina casera, este plato está presente en la mayoría de hogares de nuestro país.

Aunque la receta es similar en todo el territorio, lo cierto es que hay variaciones en función de la región en la que nos encontremos. Uno de los guisos más clásicos es las lentejas a la riojana. Su preparación no es compleja, pero siempre está bien conocer los trucos de los grandes chefs.

Dani García, que actualmente posee tres estrellas Michelin, explica cómo hace las lentejas para que le queden cremosas. El secreto está, según el cocinero, en hacer una elaboración muy concreta con el chorizo para conseguir un resultado exquisito.

La receta de Dani García para cocinar lentejas a la riojana

Dani García indica que va a cocinar las lentejas con un toque muy especial. «Mi madre me ponía como una especie de puré. Siempre te encontrabas con algún punto cremoso que rompía un poco la textura habitual del guiso», comenta.

Así pues, el mediático chef español detalló en el programa de TVE 'Hacer de comer' la receta de lentejas típica de su casa. El primer paso es obtener los ingredientes.

Ingredientes para las lentejas de Dani García 15 gr. de pulpa de ñora

Una cucharada de pimentón dulce

300 gr. de lentejas

250 gr. de chorizo

Dos dientes de ajo

Dos zanahorias baby

Tres zanahorias

Un tomate

Una cebolla

Un puerro

Una hoja de laurel

Un pimiento rojo

Un litro de caldo de carne

Sal

Aceite de oliva

Una vez se han reunido todos los productos, es el momento de ponerse a cocinar. En una cazuela caliente, hay que añadir el caldo y las lentejas. También se agragan el laurel, le chorizo y las zanahorias normales.

Mientras se deja cocer durante media hora, se pica la cebolla, el ajo y el puerro. Además, hay que cortar el pimiento rojo y rallar el tomate.

El tercer paso es coger otra cazuela, añadirle aceite y sofreír el ajo. Cuando esté dorado, se echa la cebolla y el puerro. Dos minutos después, se pone el pimiento. Por último, se incorpora el pimentón, la pulpa de ñora y el tomate. Se deja reducir todo durante unos cinco minutos aproximadamente.

Ahora es cuando viene el momento clave de la receta para lograr cremosidad en nuestras lentejas. Para elaborar el puré, hay que retirar el chorizo y la zanahoria y triturarlo. Si se necesita, se puede añadir un poco de caldo.

Finalmente, las lentejas se cambian a la cazuela donde está nuestro sofrito y se integra todo bien.

Ya solo queda servir nuestro guiso. Dani García recomienda colocar un poco de puré en un plato hondo y encima poner las lentejas. A modo de decoración, el chef deja unas zanahorias baby peladas.