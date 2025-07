Una argentina que vive en España, sin palabras con cómo nos duchamos en nuestro país: «Usan esto...»

Algunas diferencias entre países son muy evidentes, como el idioma, la cultura o la gastronomía. Pero también existen otras pequeñas diferencias del día a día que quizás pueden pasar más desapercibidas, pero que son igualmente importantes.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok @lolacabeller, una joven argentina que actualmente reside en España y se dedica a compartir su día a día en redes sociales. En uno de sus vídeos más recientes de TikTok, la joven se graba sorprendida por un producto que en España se utiliza de forma habitual y que en Argentina, según cuenta, no es nada común.

Lola explica que lo que más le llamó la atención fue descubrir que en España se usa jabón líquido para el cuerpo. En Argentina, dice, lo normal es utilizar jabón en pastilla. Según ella, nunca en su vida se había duchado con un gel líquido.

En el vídeo, muestra el producto en cuestión mientras comenta: «Usan esto. O sea, huele súper rico, está buenísimo. Nunca en mi vida me había duchado con un jabón líquido». A pesar de que al principio le chocó, reconoce que ahora también lo usa.

Lola admite que no tiene muy claro por qué aquí se prefiere este formato. «No sé si el líquido este es un poco más barato, o no les gusta, o es costumbre, no tengo ni idea», dice. Incluso bromea con su propio cambio de hábitos: «Tampoco sé por qué yo no me sigo comprando las pastillas. Y me compro el líquido... o sea, porque sigo a la manada supongo».

Reacciones en los comentarios

El vídeo de la joven ha alcanzado cierta repercusión y a fecha de esta publicación acumula nada menos que 140.000 'me gusta' en TikTok. Como suele suceder en estos casos, miles de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre diferentes aspectos de la publicación.

«Imagínate toda la familia lavándose con la misma pastilla de jabón», «Es más higiénico y más práctico», «madre mía parece mentira que la gente se sorprenda tanto por usar pastillas de jabón, cuando hace 4 días no había aquí ni agua corriente en muchas casas» o «vivo en España y soy argentina, confirmo», son algunos de los comentarios más destacados.