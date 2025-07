Una argentina que vive en España revela los impuestos que le cobran en nuestro país: «Estoy trabajando para pagarle al Gobierno...»

En un mundo en el que las redes sociales parecen cobrar cada vez más protagonismo, muchas personas deciden utilizarlas para reforzar su negocio o su faceta profesional. Instagram, TikTok, X o incluso WhatsApp son espacios digitales con mucho potencial para dar un empujón a una empresa o a un trabajador, dependiendo a lo que se dedique y adaptándolo a cada situación.

Justo en TikTok lo hace Anita, cuyo usuario es @anicabral_, una argentina que vive en Barcelona y se dedica a la estrategia digital. Tal como aparece en su perfil de la red social china, la joven está buscando clientes para su negocio, ya que es autónoma y por el momento solo tiene una persona a la que prestar sus servicios y de la que recibir un pago.

Así, indica que va a documentar todo un proceso de 30 días para buscar clientes y dar un empujón a su trabajo, algo para lo que utilizará las redes sociales y para lo que también pide ayuda a sus seguidores y usuarios de TikTok, ya que, según dice, no sabe ni cómo empezar.

Pero, además de anunciar este reto de conseguir clientes en un mes, la argentina comienza el vídeo con una reivindicación. «Estoy pagando 230 euros como autónoma en España y solo tengo un cliente que me paga 350» expresa con cierta indignación en los primeros segundos de una de sus últimas publicaciones.

«Si a esos 350 además les restamos lo que le tengo que pagar al gestor para que me haga la declaración de IVA, los gastos varios como el wifi... Básicamente estoy trabajando para pagarle al gobierno de España» terminaba diciendo la autónoma. Aún con este discurso, ha querido recalcar que no hacía el vídeo para quejarse sino para ganar clientes.

Aunque por el momento no supera los 600 seguidores, el vídeo de Anita ha acumulado 39.000 visitas y más de 260 comentarios, ya que, como la joven ha interpelado al público, muchos han querido responder tanto a su lamento por la cantidad de impuestos que está pagando, como a su iniciativa de buscar clientes a través de su cuenta de TikTok.

«Me uno al club...»

Así, entre los comentarios encontramos mensajes de todo tipo, desde consejos para explicarle mejor como funciona el mundo de los autónomos hasta personas que están en su misma situación y aprovechan también para quejarse de ello. Estos han sido algunos de los comentarios más populares:

«En España puedes facturar sin tener que pagar autónomos si el máximo no supera los 3.000 anuales, los primeros meses mientras buscas puedes facturar solo con tu DNI sin tener que pagar autónomos»

«¿Cómo vives?»

«Yo llegué y me comí los ahorros esperando tener papeles, cuando me salieron, no tuve remedio que trabajar fijo y ahorita estoy de feeelance otra vez, toca aguantar y guerrear, para conseguir clientes»

«Me uno al club, también soy autónoma y literal solo trabajo para el gobierno, estoy en curso de ¿cómo vivir haciendo fotosíntesis?»

«Pero cuando comienzas de autónoma tienes cuota fija de 80€ los 2 primeros años» a lo que Anita ha respondido: «Siii pero fui autónoma hace 2 años, me fui a Australia y tuve que dejar todos mis clientes y por ende dejé de ser autónoma y perdí ese beneficio».