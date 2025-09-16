Un abogado laboralista avisa sobre el detalle que tienes que revisar en tu nómina: «Puedes estar perdiendo dinero»

Muchos trabajadores esperen que llegue el final del mes para recibir sus nóminas. De ahí, por lo general, se destina una parte a pagar la vivienda y sus gastos, la alimentación y otros gastos indispensables, también se dedica otro porcentaje al ocio o a algún capricho y se pretende también ahorrar una parte.

Pero cuando llega el momento de recibir el ingreso, simplemente se comprueba que la cantidad sea la correcta. Algunos ni siquiera descargan el documento, mientras que quienes sí lo hacen se suelen limitar a comprobar cuánto es la retención del IRPF y las diferencias entre el salario bruto y neto.

Todos estos trabajadores podrían estar cometiendo un error fatal, tal y como señala el abogado laboralista Juanma Lorente en un vídeo subido a la red social TikTok, que utiliza para dar consejos sobre situaciones que pueden ocurrir en la relación entre empresa y empleado.

El aviso de un abogado laboralista sobre la nómina

«Es lo más importante de tu nómina y tú no le echas ni cuenta», advierte este letrado en su vídeo e insiste en que «puedes estar perdiendo bastante dinero». Se trata de la antigüedad que tiene un trabajador en su empresa.

«La mayoría de vosotros cuando ve una nómina se va directo a lo que va a cobrar y a lo demás no le echa ni cuenta y esto es un error fatal», destaca.

En este sentido, Lorente recuerda que este dato es «importantísimo» debido a que «la mayoría de los convenios dependen de la antigüedad debido a los pluses que hay». De esta manera, recuerda que si está mal calculada «puedes estar cobrando menos de lo que te pertenece o incluso no cobrar nada».

Lorente señala que algunas empresas utilizan este truco ya que ponen la antigüedad en nómina coincidente con el inicio del contrato indefinido. Y avisa: «Si has tenido otros tipos de contratos antes y no has salido de la empresa, antigüedad es la de cuando empezaste en la empresa, no la de cuando empezaste el indefinido».

Alega el letrado que es por ello que algunos trabajadores pueden haber estado cobrando menos de los que les corresponde. Además, esto tiene otras consecuencias: «A la hora de despedirte, la indemnización es mayor o menor y la empresa te la va a pagar según lo que venga en tu nómina».

Por todo ello, este abogado llama a revisar bien todos los detalles de la nómina para evitar este tipo de errores y subsanarlos en el caso de que se hayan producido.

Este vídeo ha tenido muchos comentarios de usuarios. Algunos han lamentado que sus empresas no pagan nada de pluses de antigüedad ya que sus convenios no los recogen.

Otros preguntan si, en el caso de reconocer un error, es posible pedir la subsanación aunque ya no se pertenezca a la empresa.