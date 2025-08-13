Torrente, el candidato ideal para NOX

La reciente filtración de un vídeo del rodaje de la nueva película de Torrente revela al personaje de Santiago Segura irrumpiendo en el terreno político como candidato de NOX, un partido ficticio que parodia sin pudor a VOX. En la secuencia más comentada, Torrente se asoma al balcón de un mitin y lanza un estruendoso «¡España!», mientras el público responde con aplausos y carcajadas. Aunque el fragmento «robado» es breve y recortado antes de mostrar más del rodaje de 'Torrente Presidente', ha sido suficiente para desatar un torrente de reacciones que se propagan como pólvora por las redes sociales.

El personaje creado por Santiago Segura en 1998 encarna, de manera deliberadamente exagerada y grotesca, el machismo, la xenofobia, la nostalgia franquista y la corrupción reincidente. No se limita a proferir insultos misóginos: asume que las mujeres son mero decorado en su espectáculo personal, accesorios móviles que adornan su universo egocéntrico. Su racismo se sirve en bandeja de estereotipos rancios y bromas de mal gusto, mientras que su patriotismo exacerbado y su obsesión por lo «nacional» completan su perfil en clave de humor negro. En este sentido, Torrente es un espejo deformado al que Santiago Segura ahora identifica con Nox, el partido ficticio con el que, según lo visto en las imágenes filtradas, José Luis Torrente entrará en política.

La sátira que supera a la política

Aunque Torrente se presente en un partido de derechas, Santiago Segura ha dejado claro en múltiples entrevistas que la película también lanzará punzantes críticas hacia la izquierda. La sátira se ejerce desde un punto de vista transversal: nada escapa a la mirada del antihéroe. En los últimos meses, diversos escándalos del PSOE han poblado los titulares con tramas que parecen extraídas de un guion de comedia negra. Entre ellos, destaca el llamado Caso Koldo, surgido de la rocambolesca reunión nocturna del ministro Ábalos con una delegación venezolana, que derivó en investigaciones sobre sobornos, incluyendo pagos periódicos de 10.000 euros en efectivo para adjudicaciones públicas. La denominada «trama de las mordidas» desveló un entramado de constructoras y altos cargos, con Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como secretario de Organización del partido, en el epicentro de la red. Su caída a finales de junio de 2025, con imputaciones por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, confirmó que incluso los despachos oficiales albergan episodios que superarían con creces cualquier gag que Torrente pudiera improvisar sobre un estrado repleto de banderas. La realidad, en este caso, se convierte en un reflejo donde la comedia y la tragedia se confunden hasta el absurdo.

Con esta doble mirada, la película propone una sátira política completa. Todo ello con el humor absurdo, grosero y veraniego que solo Torrente puede garantizar. Así, el personaje demuestra que en política, como en verano, lo surrealista es la norma y la seriedad un lujo relativo.

En el revuelo en redes sociales, Rebeca Aguado, periodista de ABC, expresó con un post en X que llamar "NOX" a su partido teniendo presentes los escándalos del PSOE, le parece de «una indecencia y un servilismo difícilmente igualable». Ante esto, un usuario respondió que el único camino que Torrente podría tomar para ser presidente, sería de la mano de un partido como NOX, a lo que Santiago Segura respondió corroborando su punto de vista.

Que raro! Un comentario inteligente y juicioso en esta red! — Santiago Segura (@SSantiagosegura) August 13, 2025

Una saga millonaria

Santiago Segura vuelve a encarnar Torrente tras más de una década alejado de su sudoroso personaje. Diez años en los que se ha pasado al cine familiar gestando una saga millonaria gracias a 'Padre no hay más que uno'. Antes, con las cinco películas del expolicía, también firmó una franquicia taquillera que llegó a recaudar más de 80 millones de euros.