Santiago Segura dice adiós a su exitosa familia y ya piensa en Torrente: «Mis 'haters' son absurdos»

Hay una película que lleva unas semanas sobrevolando la cabeza de los españoles. La protagoniza un político exigiendo mordidas y un puñado de secundarios -ministros y otros socios- eligiendo prostitutas como si fueran mercancía barata. Se ríe Santiago Segura porque sabe que, de no ser algo tan serio, sería una comedia estupenda. Una sátira que solo él podría escribir porque nadie como él ha sabido, en estos últimos años, dar al público español lo que quiere ver en pantalla grande. Se llamaría, claro, 'Torrente presidente', y el protagonista se llamará José Luis... Torrente. El guion lo podría sacar directamente de cualquier informe de la UCO. Pero eso es el futuro, la película de la que solo tiene título y de la que se rumorea que llegará a cines el año que viene. Antes, lo tangible: el 'rey Midas' de la taquilla patria está aquí para hablar de su última película, 'Padre no hay más que uno 5', con la que pondrá fin a la saga nacional más exitosa de la última década, con la que ha recaudado más de 50 millones de euros.

Otro verano más, y ya van cinco, las aventuras de la familia más caótica volverá a llenar los cines y a vaciar los ánimos de los críticos sesudos, y eso que hay en estos noventa minutos de humor blanco y chistes 'cuñados' muchos de esos temas que tanto gustan en los festivales grisáceos. Aquí está el asunto de la incomunicación en las familias, el acoso en los colegios, la presión social por «el sistema», la religión… «A ver, Ken Loach ['pope' del cine social europeo] a mí me gustaba, pero tenía la sensación de que era un cine que estaba predicando: el mensaje era demasiado obvio. Y entonces a mí me echaba un poquito para atrás. Yo creo que el mensaje hay que dárselo a la gente con vaselina, con humor, porque entra mucho mejor. Y habrá gente a la que el mensaje le resbale por la vaselina, pero otros se quedarán con esa cosa», defiende Santiago Segura, mucho más tranquilo ante la prensa que con anteriores películas, sabedor de que la fórmula está más que testada y que ya hay pocos espacios por donde rascarle un titular de esos que antes, cuando lo que pusieran cuatro anónimos en Twitter le importaba a alguien, hacían «arder las redes».

Aquello, por suerte, ya es pasado. Y Santiago Segura está más que «disfrutón» en su nicho, ese que ha sabido construir y donde empatiza con una mayoría silenciosa que prefiere disfrutar a odiar. Él devuelve esa confianza con lo que llama «un masajito al espectador»: «Odio el drama. Mi misión en la vida, como autor o como cineasta, es hacer reír. Sobra el drama en nuestro día a día y por eso esta película es una especie de cápsula de buen rollo donde sabes que, si vas al cine con tu familia, vas a una zona de confort en la que no te van a agredir con un mal rollo que te deje mal cuerpo».

La fórmula «blanca» comenzó en 2018, con 'Sin rodeos'. Fue su primera película como director tras terminar (o poner en pausa) la saga 'Torrente'. Desde entonces ha estrenado cada año una comedia de esas en cuyo cartel hay mucho azul y amarillo, como son, además de 'Padre…', 'A todo tren. Destino Asturias' y 'Vacaciones de verano'. Pero nada como esta familia que vuelve a asomarse, ya por última vez, a las pantallas grandes. Y es que cada una de las cuatro entregas anteriores se convirtió en la cinta española más vista del curso. Un respiro a la industria que desde el Covid no ha vuelto a acercarse a las cifras de recaudación de antes de 2019. «A Santiago Segura habría que darle un Goya todos los años», le llegó a decir Enrique Cerezo en público hace no mucho.

Un modelo que funciona

Cuando Santiago Segura estrenó la quinta película de José Luis Torrente, allá por 2014, justo 16 años después del estreno de 'El brazo tonto de la ley', el personaje parecía agotado. Tenía sobre él la lupa de los remilgos sociales y parecía no encajar en aquel momento social. El clan de 'Padre no hay más que uno...', sin embargo, está en un momento de idilio con su audiencia fiel. La cuarta película, estrenada el año pasado, recaudó más que la de 2022, un total de 13,4 millones de euros. Entonces, ¿por qué despedirse? «Porque los niños estaban creciendo mucho y lo que iba a venir después ya iban a ser problemas de la adolescencia... -explica el director, productor y protagonista-. «Y luego, te digo la verdad, morimos un poco de éxito. Toni Acosta, Loles León, Leo Harlem, Silvia Abril, Carlos Iglesias... teníamos que cuadrar las fechas de rodaje con un año de antelación, uno estaba en teatro, otro series... Ha sido tal encaje de bolillos que pensé que era el momento de parar. Me pasó con Torrente igual: yo lo hacía porque me encantaba y a la gente igual, pero no quería seguir toda la vida haciendo eso, debía probar otras cosas», remata.

Y ahí recuerda no solo a sus seguidores, también a sus 'queridos odiadores'. «Hay gente que se mete con nosotros diciendo que si no sabemos hacer otra cosa, pero es verdad que los 'haters' son absurdos porque no van a ver la película, no les interesa, entonces... ¿por qué se quejan? Me sigue fascinando, ¿por qué la gente tiene esa necesidad de odiar una película que es lo más inocente del mundo? Porque con no ir a verla, ya está, pero no, ven el cartel y ya se están que si otra película de niños, que si las hacemos como churros... Si supieran el esfuerzo que lleva esto... Me curro desde el cartel hasta la canción del final», cuenta molesto.

En esas, desliza la idea de que hace las películas que a él le gustan con la fortuna de que el público le acompaña. Y hay en esa frase un paralelismo con la forma en la que Steven Spielberg se convirtió en el llamado 'rey Midas de Hollywood'. «Ya me gustaría ser Spielberg, pero bueno, en mi pequeño reducto español, las cuatro películas de 'Padre' fueron las más taquilleras en su año. Yo no me lo creo. Muchas veces me pellizco porque esto igual es un sueño».