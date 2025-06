Santiago Segura confirma el regreso de Torrente con una 'pulla' al Gobierno por el caso Ábalos: «Quiero que sea como el informe de la UCO»

La quinta y última entrega de una de las sagas más taquilleras del cine español está a punto de desembarcar en las salas. 'Padre no hay más que uno 5: Nido repleto' se estrena en cines el próximo jueves 26 de junio. Y al igual que sus antecesoras, lo hace con todos los ingredientes para volver a romper la taquilla: desde que debutara en la cartelera en 2019, la franquicia, remake español de la película argentina de 2017 'Mamá se fue de viaje', ha recaudado cerca de 50 millones de euros.

En plena promoción del filme, Santiago Segura ha cumplido con su cita ineludible en 'El Hormiguero', donde pertenece al exclusivo club de invitados que ha pasado por el programa más de 30 veces. Y aunque en esta ocasión la agenda no permitió que el actor y director cerrara la temporada como años anteriores, sí visitó a Pablo Motos solo unos días antes de que el 'show' de las hormigas se despida hasta septiembre.

🎬 @SSantiagosegura nos cuenta los detalles de “Padre no hay más que uno 5”, que llega a los cines mañana #SeguraEH pic.twitter.com/StoR4r5DzE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 25, 2025

Una vez invitado y presentador se hubieron vacilado mutuamente durante un rato al reencontrarse, el presentador entró por fin en la promoción de la película. Si bien tuvo que hacer una confesión: no la había visto. «Mis asesores me han dicho que es la mejor de las cinco. Y me fío», reveló.

«Me gusta, ya que nos ves la película, que tengas asesores. A ti te funcionan, no como a otros…», dejó caer el invitado. Más en serio, Segura comentó que «me dejo la vida», en las películas, pero que a veces salen mejor y otras peor. Sin embargo, al haberla pre-estrenado se encuentra más tranquilo porque a la gente le ha encantado. Además mencionó que la presentó en Valencia para recaudar fondos en beneficio de los colegios damnificados de la DANA en el único cine afectado que no había podido abrir. Y gracias a eso, van a lograr reabrirlo.

«Es verdad que no la he visto, he estado muy liado. Pero me hubiese gustado verla», se volvió a justificar Motos. «¿Con lo que tienes que hacer cómo vas a estar viendo una peliculilla de estas de tu amigo Santiago? La de Will Smith te hubiese gustado verla y la ves. Como yo soy blanco…», bromeó el director.

Noticia Relacionada Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes buscan al almeriense que les hizo famosos: «Queremos darle las gracias» Nerea Fernández Torralvo El mítico dúo cómico no parará hasta dar con el fan que impulsó 'La hora Chanante' en sus inicios gracias a sus vídeos de YouTube

Motos también quiso corroborar si es cierto que se trata de la última de la saga. «De momento, sí», afirmó Segura, que advirtió que no quería que la gente se llevara a engaños. «Imagínate que en siete años me da una vena y hago otra, no quiero que me digan ‘ha mentido, dijo que era la última’», esgrimió. «Tu idea es que esta película sea la última de la saga pero si ahora es la más taquillera...», planteó el anfitrión. «Pues eso me daría una gran alegría y pensaría 'hombre, igual podemos hacer una reunión dentro de unos años», sugería el cineasta.

El rodaje de la película, «un infierno» por los actores adultos

Ahora bien, considera que hay dos factores básicos por los que cierra la saga con ‘Nido repleto’. El primero es que los niños están creciendo mucho. El segundo, «que me han dado la película los adultos». «Es más difícil rodar con Antonio Resines que con niños», reconoció el cineasta al ser preguntado por el presentador. «Resines, al que adoro, es el ejemplo claro de por qué esta película ha sido un infierno», se sinceró el director, contando que fue el propio actor el que le pidió que su personaje volviera a salir en la película. «Lo escribo, tiene una trama, y cuando le digo que se rueda en agosto dice ‘es mi cumpleaños y estoy en Comillas’. Y yo venga a reescribir», se quejó.

Encima no es el único con el que le ha pasado. «Y así todos. Carlos Iglesias, Toni Acosta, Loles León, Silva Abril. Todos son exitosísimos y tienen series de televisión, obras de teatro… Era como escribir a la carta». En cambio, los niños se mostraban tan predispuestos que le pedían rodar otra entrega de la saga, «’pero sin esta gente’».

En alusión al título, Segura le tuvo que explicar al de Requena que ‘nido repleto’ es el antónimo de la expresión ‘el nido vacío’ que se refiere a cuando los niños se van de casa. «La idea es esa, que cuando se van los hijos, el padre se entristece, que vacía se siente la casa. Y aquí es al revés, es que no para de entrar gente», adelantó.

«¿Y tú tienes ganas de que se vayan tus hijas de casa?», se interesó Motos. «No, no, pobrecillas ¿Por qué se van a ir de casa? Si son muy majas, si no dan casi problemas. Son entrañables, yo no quiero echarla. Pero mi mujer sí, si se quiere ir no me importa. Es una mujer muy sacrificada», apostilló, aunque aclarando que era una broma.

Al hilo de la conversación, el invitado desveló que su caso es muy raro, «porque es que yo no me fui de casa, se fueron mis padres». Vivíamos en Carabanchel en un piso de 45 metros cuadrados, y mis padre se fueron a Leganés que está un poco más lejos, pero era un piso más holgado. Y yo dije, ‘no, yo me quedo aquí’. Tenía 19 años y se comprometió a pagarles un alquiler. Y aunque no pagó, sí que se puso a trabajar mientras estudiaba Bellas Artes.

«Hacía trabajos de todo tipo. Como por ejemplo, uno que es muy triste: el cliente sorpresa de la SEAT. Parece un invento, pero no, es que existía ese trabajo», confesó ante un sorprendido Pablo Motos.

Finalmente, Santiago Segura confirmó que ‘Torrente Presidente’ va a existir en un futuro. «Pero quiero que sea un poco como el informe de la UCO, es decir, que no sepas exactamente el contenido ni cuándo va a salir. Eso sí, cuando salga se va a hablar mucho de ello», aseguró. Sin embargo, han pasado diez años de la última entrega de 'Torrente' «y si la hago es para hacerla bien». «Aunque me lo están poniendo difícil, también te digo. Te levantas cada mañana y pienso '¿qué voy a hacer más gracioso que esto?' Además es que Torrente puede hacer lo que quiera porque es ficción y es un desgraciado, pero estos se supone que son los buenos, la gente que te tiene que cuidar. Yo flipo».

«¿Le pedirías un cameo a Ábalos?», apuntó Motos. «Creo que ha encontrado un negocio más lucrativo que el cine. «Yo se lo daría porque tiene gracia, pero que no le interesaría. En el cine somos unos desgraciados, estamos todo el día currando», concluyó.