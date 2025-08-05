Santos Cerdán, sobre si hay financiación irregular en el PSOE: «No, que yo sepa»

El ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, concede este martes su primera entrevista en prensa tras 35 días en la prisión de Soto del Real (Madrid). Se la concede, vía cuestionario escrito, al diario catalán 'La Vanguardia', donde vuelve a insistir en su inocencia, en la línea de defensa que ha planteado desde su imputación y que «entiende» que es víctima de una persecución política por su papel en las negociaciones del PSOE con otras formaciones.

Sorprende, sin embargo, en un cuestionario que se entiende que, por ser escrito, ha sido meditado y ha pasado el control de sus abogados, que cuando se le pregunta por si el PSOE, el partido del que fue secretario de organización hasta hace unas semanas, se ha financiado ilegalmente deje la puerta abierta con un ambiguo: «No, que yo sepa».

Misma respuesta que da a la pregunta de si hay «pagos en el partido que no se hayan justificado ante el Tribunal de Cuentas».

Sobre la ingente cantidad de grabaciones que le salpican con el exministros José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García y en las que se hablan, entre otros temas, de reparto de mordidas, Cerdán asegura que «no reconocemos estos audios», que esas «esas conversaciones no han existido»: «No reconozco ni las conversaciones ni ha existido nunca este contexto con Koldo ni con Ábalos». Sobre la trama navarra, también asegura que «no existe».

¿Mensajes a Ábalos y Sánchez?

Sobre Koldo García, asegura que él lo propuso «como conductor, nada que ver con los otros destinos y ocupaciones. El papel de conductor está bien definido», y que sus posteriores cargos como asesor ministerial fueron «decisión de Ábalos».

Hay también una pregunta de índole quizá más personal, pero que también aporta mucha información política. Cuando se le pregunta por la reacción pública de Pedro Sánchez cuando él fue imputado, Cerdán asegura lo siguiente: «Yo soy inocente y confío plenamente en demostrarlo. Las valoraciones de terceros ya las juzgará el tiempo, pero con lo que me conoce Pedro, yo pensé que lo tendría claro».