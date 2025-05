Una tremenda trifulca en el plató de 'Supervivientes' acaba con un doble abandono y el anuncio de acciones legales

Noche movida en 'Supervivientes' (Telecinco) tanto en Honduras como en el plató del programa. Y es que, no solo los concursantes de Playa Furia se amotinaron contra los responsables del 'reality', sino que en el estudio la familia de Manuel y Gabriella protagonizaron un tenso encontronazo que acabó no solo con un abrupto abandono, sino con el anuncio de medidas legales.

Todo ocurría cuando Carlos Sobera recibía en 'Tierra de nadie' a Manuel como último expulsado de 'Supervivientes'. Allí era recibido por su padre, su hermana y su novia Gabriella. En principio, todo parecía que iba a ser alegría para el gaditano, pero sucedió todo lo contrario, cuando lo pusieron al día con las supuestas infidelidades de su novia y las reacciones que sus familiares habían tenido en las galas pasadas ante los rumores.

Llegaba el careo entre Manuel y Gabriella y esta rápidamente se defendía. «Voy a empezar por el bulo, por el montón de informaciones falsas que tu hermana se ha dedicado de ir a todos los platós a contar por la cara y conversaciones también de tu padre en plató diciendo que no me quiere para su hijo», le decía la ex de 'La isla de las tentaciones' que continuaba con su intervención. «Te envíe un mensaje por un montón de agobio que tenía, tu hermana coge y lo enseñó en directo. Aparte de invadir mi privacidad y la tuya, cogió el mensaje», le relataba la joven ante las cámaras de 'Supervivientes'. «Ella se dedica todo el rato a eso y luego dice que la amenacé porque la había pegado... Surrealista», afirmaba Gabriella que provocaba el estallido de la hermana del 'superviviente'. «Me has amenazado en un programa de televisión y tengo muchísima educación. Es el momento de mi hermano y yo lo siento, pero Manuel yo me voy», aseveraba la joven que se marchaba del plató aunque no era el único abandono que se producía en directo, ya que el padre de Manuel también se levantaba y daba 'portazo' a su paso por 'Tierra de nadie'.

Un adiós que estuvo acompañado de un serio aviso. «Está todo en manos de los abogados. No quiero ni mirarte a la cara, se acabó», le advirtió el padre de Manuel a Gabriella que no se calló ante lo que estaba sucediendo en 'Supervivientes'.

«Se han cargado tu puta relación y tu puto concurso y encima se indignan y se van. ¿Sabes que voy a terapia, que estoy mal? Todo lo que está pasando que está en todos los putos programas de televisión hablando de mí y vacilándome, ¿qué le pasa? ¿Tiene algo personal? No lo entiendo. Necesito saber qué está pasando y por qué fui para allá a verte», comentaba Gabriella que señalaba directamente a la hermana de Manuel.

Gabriella se defiende en 'Supervivientes' ante las amenazas

«Si te mando un mensaje de lo que sea, ¿tú ves normal que se meta a leerlo y que vaya al programa 'De Viernes' a contarlo y a decir que he roto mi relación?», se defendía la joven. «Es un mensaje de más de 20 líneas en el que te digo que estoy súper agobiada, que necesito hablar contigo porque la presión me puede, porque tu hermana no para y noto voces externas entrando en nuestra relación. Tu familia no me acepta ni me quiere por lo que sea. Tu padre su único argumento es que es por los rumores y Gloria porque sí. Supongo que le dará igual», apuntaba la ex de 'La isla de las tentaciones' que se justificaba ante Manuel.

«No paraban de llegarme cosas de ella. A mí cuando me llamaron dije: '¿cómo puede ser así esta persona?' Me puse nerviosa, solté lo de que debería de haber ido y engancharla por los cuatro pelos. Pero yo no la he amenazado a ella, colega. ¡Ya vale! Todo en contra mía todo el rato», aseguraba Gabriella.

Una situación que dejó a Manuel completamente en 'shock' y así lo hizo saber ante las cámaras de 'Supervivientes': «Me choca ver a mi padre y a mi hermana tan molestos, no he vivido esta situación en mi vida y, desde el primer día que me separé de ella, le dije que mi confianza la tenía».