Belén Rueda se sincera sobre el ictus que sufrió y revela las tres «cosas» que hay que hacer: «Te pueden salvar la vida»

'Eva y Nicole' la serie de Atresmedia Player que durante un año ha estado en la plataforma de 'streaming' de la cadena, ha dado el salto a Antena 3 y ahora la audiencia puede disfrutar de ella cada jueves. Con motivo de su emisión en abierto, Belén Rueda, una de las actrices principales, ha visitado a Susanna Griso en 'Espejo Público', en donde, además, de hablar de la ficción se ha sincerado sobre uno de los capítulos más terribles de su vida: el ictus que sufrió.

«Hace poco escuchaba unas declaraciones tuyas sobre el ictus que sufriste», le comentaba Gema López, copresentadora del matinal de Antena 3, para introducir el problema de salud que había sufrido Belén Rueda.

«Fue transitorio», matizaba la actriz antes de sincerarse ante las cámaras de 'Espejo Público'. «Creo que a todos nos pasa con determinadas situaciones de alguna enfermedad transitoria que no lo quieres decir porque parece que si lo dices ya no estás capacitada para hacerlo igual y después del ictus pues me descubrieron un aneurisma, me operaron y estoy mejor que antes, de hecho, a mi me gusta bucear y sigo buceando a 30 y tanto metros y lo sigo haciendo», manifestaba Belén Rueda confesando que con aquel problema de salud temió por su carrera profesional.

«El ictus tenía que ver con el estrés, esto sí que es verdad», afirmaba rotunda la intérprete de 'Eva y Nicole' dando la causa por la que se le produjo el derrame. Sin embargo, Belén Rueda fue más allá y reveló a la audiencia de 'Espejo Público' los tres pasos clave que había que realizar en caso de que se sufriera un ictus.

«Y, fíjate, cuando la ambulancia vino a mi casa, antes mi hermana que estaba conmigo llamó y le dijeron: 'dile que haga esto'. Y son cosas que me dijeron que te podían salvar la vida si sufres un ictus, que tú no lo sabes porque el ictus no se presenta tan fácilmente...», comentaba Belén Rueda que seguidamente confesaba a la audiencia el importante dato.

«Yo estaba echa polvo y mi hermana me dice sonríe; hincha los mofletes, y otra cosa es cerrar los ojos, poner los brazos en cruz y te tocas la nariz. Si se da el caso que estás teniendo un derrame, el mío era transitorio, es que cuando estás empezando a tener un derrame la zona donde te está dando no te permite coordinar y tiene que ser simétrico», revelaba Belén Rueda ante las cámaras de 'Espejo Público'.