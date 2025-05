Susanna Griso 'llama al orden' a Gonzalo Miró ante su 'fea' actitud con Leguina: «¿Te estás aburriendo?»

Los mensajes de WhatsApp entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y José Luis Ábalos, exministro de Transportes, están siendo tema de conversación en las tertulias políticas de todos los programas de televisión. Así, mientras en Telecinco, Ana Rosa Quintana ha sacado la artillería pesada contra el jefe del Ejecutivo durante dos días, en 'Espejo Público' (Antena 3) ha querido saber la opinión de políticos socialistas del pasado como Susana Díaz o Joaquín Leguina. Precisamente, ha sido durante la intervención de este último cuando Susanna Griso ha tenido que llamar al orden a Gonzalo Miró ante el 'feo' comportamiento que el colaborador adoptaba durante la entrevista.

'Espejo Público' había dejado la franja política atrás, pero la filtración de los mensajes de Sánchez seguían siendo tema de interés para el matinal de Antena 3, por lo que Susanna Griso se nutrió de un nuevo elenco de tertulianos para abordar el asunto, entre los que se encontraba Gonzalo Miró.

Entonces, la presentadora de 'Espejo Público' antes de entrar en más profundidad en el debate, quiso conocer la opinión que le merecía al histórico dirigente socialista sobre los mensajes filtrados de Pedro Sánchez.

El socialista iniciaba la entrevista a través de una videollamada e iba respondiendo a cada una de las preguntas que le formulaba Susanna Griso. En un momento dado, la cámara del matinal de Antena 3 dejaba a la presentadora y enfocaba a Gonzalo Miró que se mostraba tumbado en la mesa y con una actitud apática como si las palabras de Leguina no le interesasen.

«Este hecho no pasó desapercibido para Susanna Griso que muy diplomática no dudó en 'reprenderle'. «¿Gonzalo, te estás aburriendo?», le cuestionó la presentadora al colaborador de 'Espejo Público'. «No, ¿por?», le replicó el tertuliano. «No, que te veo así como muy recostado», le 'recriminó' la presentadora a Gonzalo Miró que 'entendió' a la comunicadora y adoptó una postura más correcta, aunque como es normal en él lo hizo poniendo su típico toque de 'arrogancia': «Si quieres me incorporo. Así mejor, ¿te convence más?».